Barba a chiazze: come farla a crescere in modo omogeneo

La barba a chiazze è un problema piuttosto diffuso. In questo articolo scopriamo quale rimedio naturale usare per farla crescere più sana e folta.

Da quando la barba fa la sua comparsa in poi ci sono molti ostacoli lungo la via in cui si può incappare: prurito alla barba, forfora da barba e barba a chiazze. In questo articolo ci occuperemo della barba a chiazze, un problema molto più diffuso di quanto non si creda, soprattutto tra i ragazzi giovani.

Le cause più comuni della barba a chiazze sono: l’età (giovane o avanzata), la genetica, l’alopecia areata, gli squilibri ormonali, carenze alimentari e stress. L’età e la genetica sono due delle cause che si riscontrano più spesso su cui non si ha molto controllo, sebbene esistano dei rimedi che possono promuoverne la crescita e renderla più folta.

Età. La barba inizia a crescere durante la pubertà. La maggior parte dei ragazzi intorno ai 16 ha una peluria più o meno folta sul labbro superiore e non ha ancora sviluppato a pieno la barba, perciò è normale che questa non cresca folta. L’età giusta per cominciare a testare la capacità della barba di crescere folta e resistente è intorno ai 25 anni. Se il giovane barbuto nota che i peli sul suo viso non sono ancora in grado di svilupparsi completamente, allora è alle prese con il problema della barba a chiazze.

La quantità di peluria presente sul viso è determinata dalla genetica e non c'è molto che si possa fare per agire su questo aspetto. Se gli uomini di una stessa famiglia hanno barbe folte e ispide è molto probabile che anche un giovane alle prese con la barba a chiazze arriverà, un giorno, ad ottenere una bella barba che cresce rigogliosa.

Alopecia areata. L’alopecia areata è una patologia cronica infiammatoria , dovuta a fattori genetici o ereditari, oppure allo stress, i cui meccanismi non sono ancora del tutto noti. L’alopecia colpisce i follicoli piliferi del cuoio capelluto e del resto del corpo, compresi quelli del viso, e si manifesta tipicamente con la caduta improvvisa di peli in piccole chiazze di forma ovale o rotondeggiante. L’ alopecia areata barbae è la forma di alopecia che colpisce il viso ed è uno dei motivi per cui si nota una crescita irregolare della barba.

Squilibrio ormonale. L'ormone maschile che influenza la crescita dei peli e della barba è il testosterone. Dei bassi livelli di testosterone possono impedire alla barba di crescere folta e uniforme.

L’ormone maschile che influenza la crescita dei peli e della barba è il testosterone. Dei bassi livelli di testosterone possono impedire alla barba di crescere folta e uniforme. Carenze alimentari e stress. Una dieta squilibrata causa carenze vitaminiche o squilibri ormonali che interferiscono con la crescita della barba. Anche uno stile di vita frenetico e stressante, a livello fisico e psicologico, può interferire con la produzione di ormoni, causando degli squilibri che possono portare alla comparsa del problema della barba a chiazze. Si tratta di livelli di stress cronico maggiore rispetto a quelli legati alla vita quotidiana; generalmente, la perdita di capelli o peli si manifesta mesi dopo l’evento stressante e tende a non essere una condizione permanente.

Barba a chiazze: consigli

La barba a chiazze è un problema piuttosto diffuso. Se ad alcune persone può stare bene perché si abbina perfettamente con lo stile, la forma del viso e lo sguardo, per altri non è lo stesso e si è alla continua ricerca di consigli su come fare per migliorare la situazione.

Sebbene i gusti e lo stile siano soggettivi, la regola generale da seguire per migliorare l’aspetto della barba a chiazze è creare la simmetria. La barba richiede tempo per svilupparsi completamente, perciò è preferibile lasciarla crescere per almeno 2-3 mesi. Se, dopo questo periodo di tempo, si presenta ancora irregolare, si può procedere con la rasatura. Le chiazze prive di peli sotto o ai lati della bocca possono essere rifiniti in modo che sembri un effetto voluto per incorniciare la bocca e metterla in risalto. Un altro consiglio che vi diamo è quello di tenere la barba leggermente corta e ispida per mascherare le chiazze glabre, oppure di tagliare e modellare i punti più sottili che la rendono debole e rada per dare un aspetto più pieno su barba, baffi o mento.

Barba a chiazze: rimedio

Ogni uomo alle prese con la barba a chiazze sogna una barba che cresce folta e rigogliosa. Quando ciò è impossibile, indipendentemente dalla causa, purché questa sia comunque una condizione temporanea, si può ricorrere ad un rimedio sicuro e naturale come Barba Plus, formulato con ingredienti naturali al 100%.

Barba Plus è una lozione che stimola la crescita della barba grazie a due principi attivi esclusivi ed efficaci, l’Arginina e la Taurina, che agiscono direttamente sulle cause della mancanza di barba sul viso. Stimola e accelera la crescita naturale della barba, migliora la salute del bulbo pilifero, rende i peli più forti e voluminosi.

Dopo aver lavato il viso con un sapone neutro, tamponatelo delicatamente e applicate la lozione con un massaggio sulle zone glabre. Bastano solo 5 minuti al giorno per godere dei suoi effetti scientificamente garantiti. Grazie alla promozione attualmente in corso, potete acquistarlo a 39,00 €, con pagamento alla consegna, compilando il modulo che trovate cliccando qui sul sito del produttore.