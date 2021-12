Barbados si trasforma in Repubblica: fissata la data per le prime elezioni legislative

La premier di Barbados ha chiesto lo svolgimento di elezioni legislative, le prime da quando il Paese ha rinunciato alla monarchia

Il Quotidiano The Nation di Bridgetown ha diffuso la notizia che la Premier di Barbados – Mia Amor Mottley – ha dichiarato la necessità di dar corso ad elezioni legislative. Questa necessità nasce dopo che Barbados ha abbandonato il Commonwealth britannico, il 30 Novembre scorso.

Tali elezioni sono state fissate per il 19 Gennaio 2022 e sono le prime da quando il Paese ha detto addio alla Monarchia per trasformarsi in Repubblica.

Barbados: invito a scogliere il Parlamento

Per dar corso al processo elettorale previsto dalla Costituzione, la Premier ha invitato la Presidente – Dame Sandra Mason – a scogliere il Parlamento. A tal proposito, in un discorso trasmesso in diretta sui media nazionali e sui social, la Premier ha sottolineato come sia giunto il momento di dotarsi di un Governo e di un Leader.

Di conseguenza, è necessario individuare con il voto chi deve portare avanti la Nazione.

Barbados: presentazione delle candidature

La Premier ha indicato che la presentazione delle candidature per la tornata elettorale – che in precedenza avrebbe dovuto svolgersi nel 2023 – comincerà a partire dal 3 Gennaio.

Barbados: conversione in Repubblica non è un caso isolato

La conversione in Repubblica di Barbados non è un caso isolato.

Di conseguenza, nell’area caraibica possiamo annoverare la conversione in Repubblica da parte di Dominica (1978), Trinidad (1976), Tobago (1976) e la Guyana (1970).

Tuttavia, in base a ciò che deducono gli esperti, ci saranno ulteriori sfaldamenti del Commonwealth. A tal proposito, il prossimo Paese a scegliere di diventare una Repubblica potrebbe essere la Giamaica.