Barbara Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici: “Seguo solo il giuramento di Ippocrate”

Barbara Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici ma lei spiega: "C’è un buco motivazionale nel provvedimento contro di me e secondo il mio punto di vista"

Barbara Balanzoni è stata radiata dall’Ordine dei Medici ma lei non ci sta e scrive: “Seguo solo il giuramento di Ippocrate”. Dopo il provvedimento la dottoressa del Veneto ha spiegato che presenterà ricorso contro lo stesso. E ha scritto: “Non seguo l’Ordine dei medici, solo il giuramento di Ippocrate.

E continuerò a seguire questa strada“.

Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici, la reazione

Poi la 47enne ha precisato: “Sono stata medico militare, non mi riconosco affatto nella definizione No Vax. Io rivendico di avere sempre osteggiato la gestione pandemica. Ma non seguo l’Ordine di Venezia solo il giuramento di Ippocrate. E continuerò a seguire questa strada”. Ma su cosa fonderebbe il ricorso della Balanzoni? “Dicono che le mie informazioni sono antiscientifiche ma non hanno in alcun modo commentato gli articoli che ho dato.

C’è un buco motivazionale dal mio punto di vista”.

Prima la sospensione sul caso dei No Vax

Quel drastico provvedimento era giunto dopo un braccio di ferro della Balanzoni con l’Ordine: a suo tempo l’anestesista di origini bolognesi si era vista infliggere anche la sospensione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. E la radiazione fondava proprio su quella prima misura. In che senso? Nel senso che la Balanzoni è stata radiata anche per aver continuato ad esercitare la professione medica nonostante l’intervenuta sospensione.

In più la dottoressa, come scrive Fanpage, “avrebbe ignorato ogni avvertimento lanciandosi anche in posizioni antivacciniste aggressive e intimidatorie nei confronti dei colleghi ad esempio incitando i suoi sostenitori online a manifestare a suo sostegno contro l’Ordine professionale”.