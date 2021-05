Barbara Berlusconi di nuovo in dolce attesa: in arrivo il quinto figlio

Barbara Berlusconi aspetta il suo quinto figlio: sarà il 14esimo nipote per Silvio Berlusconi.

Barbara Berlusconi è incinta del suo quinto figlio: lei e Lorenzo Guerrieri diventeranno di nuovo genitori a novembre.

Barbara Berlusconi è incinta

Un altro bebè in arrivo a casa Berlusconi: Barbara Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, è incinta del suo quinto figlio.

Al momento non si sa ancora se sarà un maschio o una femmina né se arriverà prima o dopo il cuginetto (figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli). Per il compagno di Barbara Berlusconi, Lorenzo Guerrieri, si tratta del terzo figlio mentre per lei sarà il quinto dopo Alessandro ( nato nel 2007), Edoardo (nato nel 2009), Leone (nato nel 2016) e Francesco ( nato nel 2018). Barbara Berlusconi ha avuto i suoi primi due figli durante la sua relazione con Giorgio Valaguzza, mentre gli ultimi due sono nati dal suo amore per l’imprenditore Lorenzo Guerrieri.

Barbara Berlusconi: festa della mamma

Per il momento Barbara Berlusconi non ha ancora confermato la notizia della sua quinta gravidanza e sui social il suo ultimo messaggio riguardante la festa della mamma. La figlia dell’ex Premier ha postato un’immagine dove è ritratta insieme a sua madre Veronica Lario, a sua nonna, e a due dei suoi figli. Nella didascalia ha scritto: “Nonne, madri, figlie…donne. Viva le mamme!”

Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli incinte

Quest’anno saranno ben 2 i nuovi fiocchi in arrivo a casa Berlusconi: oltre a Barbara Berlusconi è incinta anche Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi. I due, da sempre molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, non hanno rivelato dettagli in merito all’arrivo del loro primo bebè. A ottobre erano convolati a nozze con un’intima cerimonia a cui l’ex Premier Silvio Berlusconi non aveva potuto presenziare perché positivo al Coronavirus. Per il cavaliere quelli in arrivo saranno il 13esimo e il 14esimo nipote, e in tanti non vedono l’ora di sapere se, dopo 4 maschi, Barbara Fumagalli avrà o meno una figlia femmina.

La primogenita di Berlusconi e Veronica Lario è attualmente amministratrice delegata della Holding 14 (società di cui sono soci anche i fratelli Luigi ed Eleonora). Essendo appassionata d’arte Barbara è impegnata anche con la galleria d’arte contemporanea Cardi Gallery, uno dei suoi tanti impegni oltre a quelli nel sociale e nel digitale.