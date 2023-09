Barbara Berlusconi, il messaggio di auguri a papà Silvio: "Oggi sarebbe stato il tuo compleanno"

Attraverso i social Barbara Berlusconi ha voluto dedicare un messaggio a suo padre, Silvio Berlusconi, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno.

Barbara Berlusconi: il messaggio al padre Silvio

Silvio Berlusconi è scomparso il 12 giugno scorso dopo aver combattuto contro una grave forma di leucemia e sua figlia Barbara, in queste ore, ha scritto sui social un messaggio dedicato all’ex premier che, nella giornata del 29 settembre, avrebbe compiuto 87 anni:

“Caro papà, domani sarebbe stato il tuo compleanno. Quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia. Avevi un cuore grande e un’anima nobile. Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io ho avuto il privilegio di vedere l’uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano. La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro. Con ogni gesto hai plasmato la mia crescita insegnandomi il valore della determinazione e del coraggio. Hai sempre creduto nella libertà come diritto inalienabile di ogni individuo e nel rispetto come pilastro di ogni relazione”, si legge nel messaggio che Barbara Berlusconi ha scritto sui social.

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro vicinanza sui social e si chiedono se, nella giornata di domani, si svolgerà qualche programma in ricordo dell’ex premier. Barbara è una dei tre figli che Berlusconi ha avuto insieme a Veronica Lario. I primi due, Pier Silvio e Marina, l’ex premier li ha avuti con la prima moglie.