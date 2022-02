Barbara Berlusconi presenta il figlio Ettore Quinto: le prime foto

Barbara Berlusconi ha mostrato sui social per la prima volta il suo quinto figlio, Ettore Quinto.

A pochi mesi dal parto Barbara Berlusconi ha “presentato” ai fan dei social il suo quinto figlio, Ettore Quinto.

Barbara Berlusconi: il quinto figlio

Barbara Berlusconi ha voluto condividere con i fan dei social alcuni teneri scatti realizzati in intimità tra le mura di casa e dove, per la prima volta, appare anche il suo ultimo figlio, Ettore Quinto.

Il piccolo è arrivato dopo ben quattro figli maschi e infatti la stessa Barbara Berlusconi aveva ammesso di sperare che questa volta nascesse una femmina: “La famiglia si allarga… speriamo che questa volta sia femmina… oppure mi toccherà chiamarlo Quinto…”, aveva ammesso.

La figlia di Silvio Berlusconi ha avuto i suoi primi due figli, Alessandro e Edoardo, insieme a Giorgio Valaguzza. In seguito ha avuto altri due figli, Leone e Francesco, insieme a Alexandre Pato.

Il piccolo Ettore Quinto è nato invece dalla sua storia d’amore con l’attuale compagno, Lorenzo Guerrieri, al quale è legata sentimentalmente dal 2013.

Le nascite in casa Berlusconi

Il 2021 è stato un anno ricco di nascite in casa Berlusconi: oltre all’arrivo del piccolo Ettore Quinto anche Luigi Berlusconi e la moglie, Federica Fumagalli, sono diventati genitori per la prima volta.

Piersilvio invece è diventato nonno: sua figlia Lucrezia ha infatti dato alla luce una bambina, Olivia. Ettore Quinto è il 14esimo nipote di Silvio Berlusconi (ritratto in alcune foto condivise da Barbara Berlusconi proprio insieme a lui). Le foto del piccolo, ritratto nella casa di Veronica Lario a S-chanf, in Engadina, hanno fatto il pieno di like sui social e i fan non vedono l’ora di saperne di più.