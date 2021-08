Barbara Chiappini torna dall’ex marito: “Me l’ha detto mia mamma dall’aldilà”

Barbara Chiappini ha confessato di essere tornata insieme al marito con cui era in crisi dopo che la madre defunta le sarebbe apparsa in sogno.

La showgirl Barbara Chiappini ha dichiarato di essere tornata insieme al marito, con cui aveva vissuto un momento di grave crisi, dopo che la madre defunta le sarebbe apparsa in sogno.

Barbara Chiappini: il marito

Barbara Chiappini ha rivelato di essere tornata insieme al marito Carlo Maria Agostini, con cui è sposata da 7 anni, dopo che sua madre defunta sarebbe apparsa in sogno a sua cugina.

La showgirl e suo marito, dopo un periodo di crisi, avevano deciso di separarsi, ma avevano tenuto nascosta la notizia. La cugina della showgirl – all’oscuro della loro situazione- le avrebbe telefonato raccontandole di aver sognato sua madre che le avrebbe detto: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. La showgirl avrebbe preso la questione come un segno per decidere di restare insieme a suo marito, con cui oggi avrebbe ritrovato la serenità.

“Ho capito che stavo facendo un errore grandissimo”, ha confessato la showgirl. che insieme all’imprenditore ha avuto i due figli, Folco e Sveva.

Barbara Chiappini: la maternità

In passato Barbara Chiappini ha confessato di aver vissuto diversi problemi prima di avere finalmente la sua prima gravidanza. “Non arrivavano, ho penato per averli. Ho dovuto fare delle cure andate avanti per circa un paio d’anni perchè avevo problemi importanti”, ha dichiarato la showgirl, che oggi stravede per i suoi due bambini.

Lei e il marito Carlo Maria Agostini si sono sposati nel 2011 e poco più tardi hanno avuto i loro due figli. In merito al motivo per cui ha deciso di chiamare suo figlio Folco la showgirl ha dichiarato: “Carlo scorrendo la rubrica del suo telefonino si è soffermato sul nome di un suo amico, Folco appunto. A noi piaceva anche se amici e parenti hanno storto il naso. Quindi, sul momento, lo abbiamo accantonato (…) In ospedale quando è nato abbiamo guardato nostro figlio e abbiamo deciso che si sarebbe chiamato Folco nonostante tutto e tutti.”

Barbara Chiappini: la vita privata

Nonostante il periodo di crisi vissuto con suo marito la showgirl è completamente innamorata della sua famiglia e ha dichiarato che Carlo Maria Agostini sarebbe il padre migliore del mondo per i suoi due figli.