Barbara D'Urso, attimi di tensione a teatro: "Devo scappare da qui?"

Barbara D’Urso è in scena in questo periodo con Taxi a due piazze, spettacolo teatrale nella quale recita a fianco di Franco Oppini. Mentre la conduttrice di Pomeriggio 5 stava recitando sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme, è successo qualcosa di inaspettato che tuttavia non è passato inosservato.

Ad un certo punto, mentre Barbara D’Urso stava recitando sono entrate in funzione le sirene anti incendio e le luci d’emergenza. Ciò tuttavia non ha fermato lo spettacolo e non c’è stata alcuna conseguenza.

Barbara D’Urso, attimi di paura a teatro mentre recita: cosa è successo

Barbara D’Urso ha spiegato cosa è successo in quei momenti in una serie di stories condivise su Instagram: “Abbiamo iniziato col botto, con l’allarme, e nemmeno noi capivamo cosa stesse succedendo. Vi ringrazio per essere venuti e per tutto l’affetto“.

La conduttrice ha anche raccontato che mentre l’allarme anti incendio scattava gli attori in scena avevano proseguito nella recitazione: “Teatro pieno, mille persone stupende – scatta l’allarme anti incendio, credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare”.

“Devo scappare da qui? Abbiamo continuato a recitare”

È successo dell’altro mentre gli attori recitavano con la sirena d’emergenza di sottofondo. Anche il pubblico – ha spiegato Barbara D’Urso è rimasto fermo in silenzio: “Io ho pensato […] ‘Devo scappare da qui?’. Abbiamo continuato a recitare. Però io volevo fare i miei complimenti al pubblico di Montecatini Terme che è rimasto lì fermo in silenzio”.