Barbara D’Urso avvistata ancora con Zangrillo: il look e le calze a rete

Barbara D'Urso è stata avvistata ancora una volta in compagnia di Francesco Zangrillo: i due fanno coppia fissa?

Barbara D’Urso è stata avvistata ancora una volta in compagnia dell’assicuratore Francesco Zangrillo, suo presunto fidanzato.

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo: l’avvistamento

In occasione di una cena tra amici a casa dello stilista Francesco Scognamiglio, Barbara D’Urso è stata pizzicata per la seconda volta in compagnia di Francesco Zangrillo, suo presunto fidanzato.

I due – forse accortisi dei paparazzi – hanno evitato anche solo di stringersi la mano e ancora una volta la conduttrice ha preferito mantenere il massimo riserbo sul suo presunto legame con l’assicuratore. Per l’occasione comunque la conduttrice non ha rinunciato a un look di grido: tacchi a spillo, calze a rete e una gonnellina svolazzante hanno completato l’outfit di Carmelita, che anche a 64 anni sfoggia una forma a dir poco invidiabile.

Barbara D’Urso: la presunta liaison

Da settimane s’intercorrono voci riguardanti un presunto flirt tra la conduttrice e Francesco Zangrillo, ma per il momento nessuno dei due ha fornito conferme sulla questione.

Il nome di Zangrillo in passato è stato spesso accostato a quello di Elisabetta Gregoraci (che pure, sui social, ha confessato di avere un ammiratore segreto). A tal proposito però lo stesso assicuratore è intervenuto via social smentendo la questione: “Per rispetto della verità: non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci”, ha fatto sapere l’uomo via social, e ancora: “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

Barbara D’Urso: la vita privata

La conduttrice è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, e non ha mai confessato apertamente i nomi dei suoi corteggiatori (pur avendo avuto liaison con alcuni dei più famosi uomini del mondo dello spettacolo). La conduttrice è sempre stata concentrata sulla sua carriera e sul suo amore per i due figli, Giammauro ed Emanuele, e a tal proposito ha confessato: “Il mio unico vero amore sono loro”, e ancora: “Mi manca un uomo che si innamori perdutamente di me e di cui io possa innamorarmi perdutamente”. La conduttrice confermerà le voci in circolazione in merito alla sua presunta liaison con Francesco Zangrillo? In tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più ma per il momento sui social tutto tace.