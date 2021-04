Barbara D’Urso confermata a Domenica Live anche per la stagione 2021/2022

Barbara D'Urso sarebbe stata confermata alla conduzione di Domenica Live ma continuano a circolare voci sui suoi possibili sostituti.

Dopo la cancellazione anticipata di Live – Non è la D’Urso sono circolate numerosi voci riguardanti un futuro “ridimensionamento” della figura di Barbara D’Urso in Mediaset. A quanto pare però, la conduttrice sarà al timone di Domenica Live anche nella prossima stagione.

Barbara D’Urso a Domenica Live

Barbara D’Urso sarebbe stata confermata come conduttrice di Domenica Live anche per quanto riguarda la stagione 2021/2022 dello show. Dopo la cancellazione anticipata di Live – Non è la D’Urso, Mediaset ha confermato la stima imperitura per la conduttrice e ha specificato di non avere nulla contro di lei. Per mesi però sono circolate voci riguardanti un possibile ridimensionamento del ruolo della D’Urso e delle sue ipotetiche sostituzioni: secondo i rumor al suo posto sarebbe potuta subentrare con uno show pomeridiano Elisa Isoardi.

I possibili “sostituti” di Barbara D’Urso: dalla Isoardi a Zorzi

Oltre ad Elisa Isoardi (sul cui futuro tv ancora non sono circolate informazioni) per diversi mesi si è parlato della possibilità che fosse Tommaso Zorzi a sostituire Barbara D’Urso nel suo famoso show tv. L’influencer ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip e a seguire è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi oltre che conduttore del suo primo format tv, Il Punto Z.

Tommaso Zorzi si è detto entusiasta del suo ingresso nel mondo televisivo ma in tanti, sui social, hanno espresso perplessità verso le sue capacità di lavorare negli studi tv. Sarà veramente lui un giorno a prendere il posto di Barbara D’Urso?

Barbara D’Urso: la frecciatina di Alfonso Signorini

Per quanto riguarda il GF Vip 6 Alfonso Signorini ha confermato che sarà di nuovo lui il conduttore dello show. Di recente il direttore di Chi ha scagliato alcune frecciatine contro Barbara D’Urso affermando di ammirarla come professionista ma di non condividere il suo modo di fare tv. I due si conoscono da moltissimi anni e Barbara D’Urso per il momento non ha replicato al suo storico collega. In tanti hanno notato un progressivo calo degli ascolti nei programmi tv della conduttrice e molti si domandano se Mediaset penserà davvero a un suo ridimensionamento alla conduzione dei principali format del primo pomeriggio. Per adesso la conduttrice non ha fornito delucidazioni sulla questione né ha commentato le numero notizie in circolazione.