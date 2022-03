Barbara D’Urso: dietrofront di Mediaset su “La Pupa e il Secchione show”. Con Matano è “testa a testa”

A seguito dell'eliminazione dell'Italia dai campionati del mondo, Mediaset ci ha ripensato su "La pupa e il secchione show". Quando andrà in onda.

L’eliminazione della Nazionale Italiana di calcio ha cambiato gli equilibri dei palinsesti televisivi a cominciare da quelli di casa Mediaset che, per evitare il confronto con la fase finale dei playoff, avevano scelto di spostare “La Pupa e il Secchione show”.

Stando a quanto ha rivelato bubinoblog.it e come confermato dalla stessa Barbara D’Urso, il reality andrà in onda come di consueto martedì 29 marzo.

Barbara D’Urso, Mediaset ci ripensa su “La pupa e il secchione show”

Se quindi Barbara D’Urso in vista del prossimo martedì sera rimarrà al suo posto, da un lato, sempre parlando del suo reality, potrebbero esserci delle novità in vista. Secondo indiscrezioni fornite da Davidemaggio, “La pupa e il secchione show” potrebbe arrivare anche sulla rete ammiraglia del biscione seppure in formato “a pillole”.

Pare infatti che “L’isola dei famosi” potrebbe prepararsi a chiudere prima le trasmissioni (intorno alle 1.20 di notte circa) per lasciare posto proprio a “Barbarella”. Questo potrebbe dare modo ai telespettatori di seguire gli eventi clou della settimana all’interno della villa, ma non solo.

Confronto tra “Pomeriggio 5” e “La vita in diretta”

Nel frattempo sul fronte degli ascolti vale la pena dedicare una riflessione. “La pupa e il secchione show” infatti, dopo un ottimo debutto, ha perso nella seconda puntata oltre un milione di spettatori.

Discorso diverso invece per l’altra sua trasmissione di punta ossia Pomeriggio 5 che in queste ultime settimane ha avuto un recupero importante in termini di ascolti tanto da riuscire a fare dei risultati simili a quelli de “La vita in diretta” di Matano.