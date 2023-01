Barbara D'Urso e Briatore beccati insieme in un hotel di lusso: i dettagli

Barbara D'Urso e Flavio Briatore beccati insieme in un hotel di lusso di Milano: flirt in corso?

Barbara D’Urso e Flavio Briatore sono stati pizzicati in un hotel di lusso di Milano.

I due avrebbero cenato e trascorso tutta la serata insieme, cercando di evitare i paparazzi.

Barbara D’Urso e Briatore insieme in un hotel di lusso

Il settimanale Diva e Donna ha beccato Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme. La conduttrice di Pomeriggio 5 e l’imprenditore si sono accordati per incontrarsi in un noto albergo milanese e hanno fatto di tutto per non farsi beccare dai paparazzi, tanto che sono arrivati in hotel separati.

I fotografi, però, sono riusciti comunque a documentare la serata.

Cosa c’è tra la D’Urso e Briatore?

La D’Urso e Briatore hanno cenato insieme e poi hanno passato il resto della serata nell’hotel di Milano. Il settimanale Diva e Donna scrive:

“La conduttrice e l’imprenditore del Billionaire insieme nella notte milanese: sono entrati in un hotel di lusso. Non solo arrivano separati, ma cercano anche di sviare le attenzioni dei fotografi”.

Barbara, da sempre gelosissima della sua vita privata, non ha commentato il gossip e, molto probabilmente, non rilascerà dichiarazioni in merito.

Barbara D’Urso: il suo cuore batte per un’altra persona

Al momento non sappiamo cosa c’è tra la D’Urso e Briatore, se si tratta di amicizia, amore o motivi lavorativi. L’unica cosa certa è che il cuore di Barbarella, che da sempre è dei due figli e dei telespettatori, batte per un’altra persona.

E’ stata lei stessa, prima delle vacanze natalizie, ad ammetterlo durante una puntata di Pomeriggio 5. Non si tratta di un uomo, però, ma del primo nipotino, nato qualche settimana fa.