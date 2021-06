Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo di nuovo insieme: la fuga romantica

Barbara D'Urso e il presunto compagno, Francesco Zangrillo, sono stati avvistati insieme per la seconda volta.

Barbara D’Urso è stata sorpresa per la seconda volta in compagnia del suo presunto compagno – Francesco Zangrillo – per le vie di Milano.

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo: l’avvistamento

Barbara D’Urso è stata sorpresa per la seconda volta in compagnia di Francesco Zangrillo per le vie di Milano.

I due si sono incontrati in un famoso ristorante di Milano che hanno poi lasciato insieme, riparandosi dalla pioggia e da occhi indiscreti. Nonostante le voci sulla loro presunta liaison siano sempre più insistenti, Barbara D’Urso continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua presunta relazione con l’assicuratore e non ha confermato il gossip in circolazione.I due erano già stati avvistati insieme una prima volta in un locale di Milano dove la conduttrice aveva festeggiato il suo compleanno in compagnia di altri amici.

Anche in quel caso i due – forse per depistare occhi indiscreti – erano arrivati sul posto separatamente. In tanti sperano che Barbara D’Urso confermi presto la presunta liaison ed esca allo scoperto con il suo nuovo compagno.

La vita privata di Barbara D’Urso

Dopo l’amore per Mauro Berardi e le nozze con Michele Carfora, la conduttrice ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. In passato la conduttrice ha dichiarato di essere concentrata unicamente sugli unici due amori della sua vita, i figli Giammauro ed Emanuele.

A proposito della sua vita sentimentale lei stessa ha dichiarato: “Io lavoro molto, finisco tardi la sera ma se un uomo ha il coraggio di avvicinarsi il tempo per lui lo trovo. Ma hanno paura di me”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Nella mia vita non ho mai fatto una botta e via. Ma chi è capace fa benissimo, nella prossima vita voglio rinascere così. Non sono mai andata subito a letto con uno, lo giuro sui mie figli”.

Barbara D’Urso: i rumor su Zangrillo e la Gregoraci

Il nome di Francesco Zangrillo negli ultimi tempi è stato spesso associato a quello di Elisabetta Gregoraci, che sui social ha mostrato di aver ricevuto 300 rose rosse da un ammiratore segreto. La notizia era stata poi smentita dallo stesso Zangrillo, che sui social aveva scritto: “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”. Sarà stata Barbara D’Urso la donna a cui si riferiva Zangrillo?