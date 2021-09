Barbara D’Urso festeggia il primo anno d’amore: l’indiscrezione

Barbara D'Urso e Francesco Zangrillo festeggiano il loro primo anno d'amore.

Secondo indiscrezioni Barbara D’Urso starebbe festeggiando il suo primo anno d’amore al fianco di Francesco Zangrillo, con cui avrebbe ritrovato la felicità.

Barbara D’Urso: l’anniversario

Finora Barbara D’Urso ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma sono in tanti a credere che la conduttrice sia legata al broker assicurativo Francesco Zangrillo, con cui è stata avvistata insieme più volte negli ultimi mesi.

Secondo i rumor in circolazione i due al momento starebbero festeggiando il loro primo anniversario, ma sulla vicenda non vi sono conferme. La conduttrice infatti ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e, finora, non ha mai parlato apertamente delle sue liaison sentimentali. Secondo i rumor in circolazione lei e Zangrillo starebbero festeggiando il loro anniversario in Sicilia, a Taormina, dove avrebbero affittato una lussuosa villa.

Il broker assicurativo, di 12 anni più giovane della conduttrice, è già stato sposato ed è padre di 3 figli.

Finito al centro di un rumor in merito ad una sua presunta liasion con Elisabetta Gregoraci, Zangrillo aveva scritto sui social: “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”, aveva fatto sapere.

Barbara D’Urso: la vita privata

In passato Barbara D’Urso è stata sposata dal 2002 al 2006 con Michele Carfora e, precedentemente, è stata legata a lungo al produttore Mauro Berardi, padre dei suoi due figli (Giammauro ed Emanuele). Berardi è considerato dalla D’Urso “l’unico uomo che abbia mai amato” e oggi i due hanno mantenuto buoni rapporti, nonostante siano lontani da tempo. In seguito la conduttrice ha dichiarato di aver avuto numerosi corteggiatori ma ha sempre preferito tenere la sua vita privata dietro il massimo riserbo.

Barbara D’Urso: i figli

La conduttrice è molto legata ai suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, che oggi vivono fuori dall’Italia per lavoro. Sui social la conduttrice non perde occasione per dedicare loro tutto il suo affetto ma più volte, durante l’estate, si è mostrata in compagnia di amici e conoscenti (mai dei suoi figli, che hanno sempre preferito vivere la loro vita lontani dai riflettori).