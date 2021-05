Barbara D’Urso fidanzata con Francesco Zangrillo? I dubbi dei fan

Barbara D'Urso sta con Francesco Zangrillo? Le ipotesi di un legame tra lui ed Elisabetta Gregoraci hanno sollevato i dubbi dei fan.

Barbara D’Urso è fidanzata con l’agente assicurativo Francesco Zangrillo? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete ma alcuni fan nutrirebbero comunque dei dubbi a tal proposito.

Barbara D’Urso: i dubbi su Francesco Zangrillo

La conduttrice Barbara D’Urso è stata sorpresa in un famoso locale di Milano in compagnia dell’assicuratore Francesco Zangrillo che, secondo i rumor, sarebbe il suo nuovo compagno.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e molti sui social hanno notato che la conduttrice non lo seguirebbe sui social. Questione diversa invece varrebbe per l’ipotesi di una liaison tra Zangrillo e la Gregoraci (finita al centro del gossip nelle ultime ore per alcune foto postate da Stefano Coletti). Secondo qualcuno in rete Zangrillo potrebbe essere il misterioso ammiratore che avrebbe donato 300 rose rosse all’ex moglie di Briatore (e che lei stessa aveva mostrato entusiasta sui social).

Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

Barbara D’Urso: la smentita di Zangrillo

Mentre il rumor in rete sta diventando sempre più insistente Francesco Zangrillo ha smentito il suo presunto rapporto con Elisabetta Gregoraci. Non sarebbe stato lui a donare alla showgirl le rose rosse e inoltre – stando a quanto da lui rivelato via social – ci sarebbe già qualcuno di “speciale” nel suo cuore. Si tratterà proprio della conduttrice di Domenica Live? In tanti sperano proprio di sì.

“Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”, ha dichiarato l’assicuratore, che pertanto avrebbe presentato la sua compagna anche ai suoi figli (e dunque vivrebbe la sua liaison apertamente, nonostante non voglia rompere la sua proverbiale riservatezza).

Barbara D’Urso: la vita privata top secret

Barbara D’Urso ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e in passato, a proposito dei suoi presunti “corteggiatori”, ha affermato di essere convinta di intimorirli. “Mi vedono come una donna potente, famosa, magari anche inafferrabile. E che cosa se ne può fare un maschio di una donna così? L’uomo vuole gestire, almeno un po’, la sua compagna”, ha dichiarato la conduttrice. Per il momento Barbara D’Urso non ha confermato né smentito le voci sulla sua presunta liaison con Francesco Zangrillo e in tanti tra i fan sui social sono in attesa di sapere la verità.