Barbara D’Urso, frecciatina a Mediaset: “Quarta volta in una stagione”

Barbara D'Urso, frecciatina a Mediaset: pare che il Biscione le abbia giocato un brutto tiro per la "quarta volta in una stagione".

Barbara D’Urso, tramite il suo profilo Instagram, ha lanciato una sonora frecciatina a Mediaset. Questo, almeno, è quanto si legge tra le righe di una sua Stories inerente gli ascolti del suo adorato Pomeriggio 5. Sembra che il Biscione abbia preso nei suoi confronti l’ennesima decisione bislacca.

Barbara D’Urso: frecciatina a Mediset

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del futuro lavorativo di Barbara D’Urso. Secondo Dagospia, Mediaset non le avrebbe rinnovato il contratto, mentre l’esperto di gossip Alessandro Rosica sostiene l’esatto contrario. Non solo Carmelita continuerà a lavorare per il Biscione, ma ci sono importanti progetti in ballo. Tralasciando il chiacchiericcio sul suo futuro, nelle ultime ore sul suo profilo Instagram è apparsa una Stories che, ai più, è apparsa come una frecciatina a Mediaset.

Le parole di Barbara D’Urso

Barbara, via Instagram Stories, ha ringraziato ancora una volta i suoi telespettatori per gli ascolti di Pomeriggio 5. Tra le righe, però, si coglie una certa amarezza nei riguardi di Mediaset. Si legge:

“Ebbene sì. Cambio studio Pomeriggio 5 (per la quarta volta in una stagione), ma voi siete sempre con me! 18,22% di share e 23% sul pubblico attivo. Vi amo!”.

Stando a quanto sostiene la D’Urso, il suo programma pomeridiano ha cambiato studio per ben quattro volte in una sola stagione. E’ proprio questo spostamento che ha fatto drizzare le antenne dei fan, spingendoli a vedere le sue parole come una frecciatina rivolta a Mediaset.

Barbara D’Urso resta a Mediaset

Frecciatine a parte, sembra ormai certo che la D’Urso abbia deciso di non divorziare da Mediaset. Il suo Pomeriggio 5 riscuote ottimi ascolti, per cui sarebbe assurdo pensare ad un programma sostitutivo.

Inoltre, anche La Pupa e il Secchione Show, andato in onda su Italia 1, non è andato male. Certo, ha perso punti strada facendo, ma non si può assolutamente parlare di flop.