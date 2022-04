Barbara D’Urso fuori da Mediaset: “L’azienda non vuole rinnovarle il contratto”

Secondo indiscrezioni Mediaset potrebbe non rinnovare il contratto di Barbara D'Urso.

Secondo indiscrezioni i vertici Mediaset sarebbero intenzionati a non rinnovare il contratto a Barbara D’Urso, il cui ruolo sulle reti delle emittenti ha subito un vertiginoso “ridimensionamento”.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset?

Secondo rumor diventati sempre più insistenti molto presto Barbara D’Urso potrebbe assumere un ruolo del tutto marginale all’interno delle reti Mediaset.

Entro giungo verrà infatti sospesa la programmazione di Pomeriggio Cinque e, visti gli ascolti poco redditizi del suo La Pupa e il Secchione, l’emittente sarebbe persino decisa a non rinnovarle il contratto (in scadenza a dicembre 2022). Al momento la questione non ha ricevuto conferma da fonti ufficiali e la conduttrice ha preferito non confermare né smentire l’indiscrezione.

Il ridimensionamento

Già con la programmazione dei nuovi palinsesti il ruolo di Barbara D’Urso in Mediaset aveva subito un vertiginoso ridimensionamento.

Domenica Live e Live – Non è la D’Urso erano stati cancellati e la stessa conduttrice aveva confermato di aver avuto un colloquio con Piersilvio Berlusconi che le aveva parlato delle nuove esigenze tv per Mediaset.

“Io ridimensionata perché trash? Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me. Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la D’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri.

Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”.