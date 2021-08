Barbara D’Urso, il ricordo della madre scomparsa: “Un coltello mi squarcia l’anima”

Barbara D'Urso ha scritto un commovente messaggio nel giorno dell'anniversario della scomparsa di sua madre.

Il 23 agosto è un anniversario molto triste per Barbara D’Urso che proprio questo giorno, nel 1968, ha perso sua madre Vera. La conduttrice ha scritto un commovente post per ricordare la mamma, morta quando lei era ancora bambina.

Barbara D’Urso: la scomparsa della madre

Barbara D’Urso ha postato una foto in bianco e nero in cui è ritratta insieme a sua madre, Vera Pentimalli, e ha ricordato quel tragico 23 agosto del 1968 in cui la madre, dopo enormi sofferenze causate dalla sua malattia, morì. ““Mamma ci ha lasciato Titti“ …E un coltello mi squarcia l’anima…. 23 agosto 1968″, ha scritto la conduttrice nella didascalia al suo post.

Barbara D’Urso aveva solamente 11 anni quando sua madre morì e lei stessa ha confessato poco tempo fa che la donna fosse affetta dal linfoma di Hodgkin, malattia contro cui all’epoca non esisteva cura. “Mi mancavano gli abbracci, lei era sempre attaccata a tubi e flebo e abbracciarla era molto difficile.

È stata bloccata a letto per lunghi anni. Questa difficoltà ad abbracciare qualcuno la vivo ancora oggi”, ha dichiarato la conduttrice, profondamente segnata dalla perdita di sua madre quando era bambina.

Barbara D’Urso: i fratelli

Barbara D’Urso ha in tutto 5 fratelli: Daniela ed Alessandro sono nati, come lei, dal primo matrimonio del padre, e Riccardo, Fabiana ed Eleonora sono invece nati dal secondo matrimonio del padre con Wanda Randi, donna che la conduttrice considera a tutti gli effetti la sua seconda madre.

Oggi Barbara D’Urso ha un ottimo rapporto con tutti i suoi fratelli e ha sempre riservato parole gentili verso la seconda moglie del padre, che l’ha cresciuta come fosse figlia sua.

Barbara D’Urso: la vita privata

Oggi si vocifera che Barbara D’Urso sia legata all’assistente assicurativo Francesco Zangrillo, ma sulla questione non vi sono conferme. La conduttrice, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, è stata legata per molto tempo al produttore Mauro Berardi, con cui ha avuto i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele.

Oggi la conduttrice è estremamente legata ai suoi due figli e ha mantenuto un ottimo rapporto col suo storico ex compagno, da lei definito “l’unico grande amore della sua vita”. Nel 2002 la conduttrice ha sposato il ballerino Michele Carfora, da cui ha divorziato dopo 4 anni.