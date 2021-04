Barbara D’Urso in trattativa con la Rai, potrebbe lasciare Mediaset: l’indiscrezione

Barbara D'Urso divorzia da Mediaset? Secondo un'indiscrezione lanciata da Dagospia, starebbe cercando di intavolare una trattativa con la Rai.

Barbara D’Urso divorzia da Mediaset? L’indiscrezione bomba lanciata da Dagospia: “Sta intavolando una trattativa con la Rai”.

È un’indiscrezione bomba quella lanciata da Dagospia a proposito di Barbara D’Urso e del suo futuro a Mediaset: la conduttrice partenopea starebbe cercando di intavolare una trattativa con la Rai a seguito della sospensione di Live – Non è la D’Urso, chiuso con circa due mesi di anticipo rispetto all’edizione scorsa, probabilmente a causa degli ascolti non in linea con le aspettative della rete.

D’urso vs Signorini-De Filippi-Costanzo

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, alla base della questione ci sarebbero, oltre alla chiusura anticipata del programma, anche il peso specifico di un trio di conduttori tra i più affermati della rete. Si tratta del “triplex Signorini-De Filippi-Costanzo, l’altra metà di Mediaset, da anni sogna di gettare Carmelita nell’olio bollente come un sofficino Findus”, scrive Dagospia.

Questo accade a poche settimane dal momento in cui la Fascino di De Filippi aveva espresso pubblicamente un malcontento riguardo quanto accaduto in uno dei programmi della D’Urso quando Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, dichiarò in diretta tv di avere recitato un ruolo a Temptation Island.

Queste dichiarazioni avevano spinto De Filippi e l’intera Mediaset ad annunciare una querela ai danni dell’attore.

Una decisione di Piersilvio Berlusconi

Secondo Dagospia, sarebbe di Piersilvio Berlusconi la decisione di chiudere con largo anticipo lo show della prima serata domenicale della D’Urso, decisione che aveva fatto esultare Lucio Presta. “Piersilvio aborre la televisione trash-endente della D’Urso (‘Basta sesso o chiudo Domenica live’)”, si legge nel sito di D’Agostino.

Dagospia conclude lanciando un’indiscrezione bomba sul futuro della presentatrice napoletana: “Barbarella D’Urso – una che ha avuto l’ardire di scippare un ospite al ‘Verissimo’ della ‘Piersilvia’ Toffanin – sta cercando di intavolare una trattativa con viale Mazzini…”, sede centrale della Rai a Roma.