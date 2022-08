Barbara D'Urso in vacanza, gli scatti dividono i fan: è lotta tra seguaci e haters.

Barbara D’Urso si sta concedendo un po’ di meritato riposo nella sua casa in campagna, situata vicino Viterbo. Via Instagram, ha mostrato una serie di scatti che la ritraggono in piscina: alcuni fan approvano, mentre altri la offendono senza mezzi termini.

Barbara D’Urso in vacanza a Pescia Romana

In attesa di tornare in televisione con il suo Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. La conduttrice, come vuole la tradizione, si sta rilassando nella sua villa situata a Pescia Romana, frazione di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. La dimora, che si chiama Vera in onore della sua adorata mamma, è provvista di piscina ed è qui che Carmelita si è lasciata immortalare.

“Chilling By the pool“, ha scritto la D’Urso a didascalia delle immagini condivise su Instagram.

Gli scatti di Barbara dividono i fan

Nelle foto condivise su Instagram, Barbara è in piscina, mentre gusta un cocktail. Carmelita sfoggia un bikini a due pezzi colore arancio, firmato Burberry. Corpo perfetto e sorriso smagliante: le vacanze le stanno facendo proprio bene. Eppure, gli scatti hanno diviso i fan, specialmente l’ultimo. Nell’immagine in questione, la conduttrice di Pomeriggio 5 mostra un primo piano del suo lato B.

Cosa c’è di male? Assolutamente nulla. D’altronde, è il suo profilo social e, come se non bastasse, ha un fisico da ragazzina.

La reazione dei fan, haters compresi

Mentre parecchi fan le fanno i complimenti, tanti altri la offendono come se non ci fosse un domani. Tra i commenti si legge: “Siiii bellissima, con tanti filtri non sembra neanche lei” oppure “Ma il senso dell’ ultima foto???” o ancora “Che schifo Barbare, ma non vedi che sei solo oggetto di volgarità da parte degli uomini? Un po’ di dignità..

da donna matura. Che vomito“. Queste sono solo alcune delle critiche arrivate. Per fortuna, davanti a tante parole cattive, ce ne sono tante altre positive.