Barbara D’Urso, la dedica al primo figlio: la foto col pancione

Barbara D'Urso ha postato un suo scatto col pancione per fare gli auguri di compleanno a suo figlio Giammauro.

Barbara D’Urso ha postato un suo scatto risalente a quanto era incinta del suo primo figlio, Giammauro, a cui ha dedicato un tenero messaggio.

Barbara D’Urso: la foto col pancione

Il 4 agosto Giammauro Berardi, primo figlio di Barbara D’Urso e Mauro Berardi, ha festeggiato il suo compleanno.

La celebre conduttrice ha postato un suo scatto risalente alla sua prima gravidanza e ha dedicato delle tenere parole a suo figlio, che oggi abita all’estero. “Ed alle 14 in punto sei arrivato Tu, Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale ( che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo)…E continui a rendermi felice…anche a migliaia di chilometri di distanza…Ed a rendermi orgogliosa…tanto orgogliosa.

Io Tu ed Emanuele…insieme…sempre..ed indivisibili”, ha scritto la conduttrice nel suo post via social, condividendo un’immagine in cui lei e l’ex compagno sono ritratti giovanissimi su una spiaggia. Barbara D’Urso e Mauro Berardi hanno avuto insieme due figli, Giammauro ed Emanuele, e dopo la loro separazione hanno comunque mantenuto rapporti d’amicizia.

Barbara D’Urso: l’amore per l’ex marito

Barbara D’Urso ha sempre affermato che Mauro Berardi sarebbe stato l’unico grande amore della sua vita. I due curiosamente condividono la data del loro compleanno (il 7 maggio) e la conduttrice ogni anno dedica parole d’affetto al suo ex tramite social: “Era il 7 maggio del 1982, MassimoTroisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: ‘Adesso vi dovete sposare’ Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli”, ha confessato la conduttrice in merito alla sua storia con Mauro Berardi.

In seguito Barbara D’Urso è stata sposata – dal 2002 al 2006 – con il ballerino e coreografo Michele Carfora. Oggi la conduttrice starebbe insieme all’assicuratore Francesco Zangrillo, ma sulla questione non vi sono conferme.

Barbara D’Urso: che lavoro fanno i figli

Giammauro Berardi è il primogenito di Barbara D’Urso. Nato nel 1986, si è laureato in medicina e ha lavorato come chirurgo e medico nelle zone di guerra. Il secondo figlio della conduttrice, Emanuele Berardi, lavora come fotografo professionista. I due hanno sempre evitato il mondo dei riflettori e anche Barbara D’Urso ha sempre cercato di proteggere la loro privacy.