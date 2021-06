Barbara D’Urso, le espadrillas da oltre 600 euro: è polemica

Barbara D'Urso ha dato il via ai suoi look estivi e sui social ha fatto discutere i fan con le sue espadrillas da 600 euro.

Dopo essersi presa una meritata pausa dai salotti tv Barbara D’Urso ha dato il benvenuto all’estate indossando esclusivamente abiti lunghi ed espadrillas (e suscitando una marea di commenti).

Barbara D’Urso: le espadrillas dal costo esagerato

Barbara D’Urso ha detto addio ai suoi minidress e ha dato il benvenuto all’estate: sui social la conduttrice si è mostrata in tenuta casalinga senza rinunciare allo stile e si è mostrata con un lungo abito in tessuto leggero, lungo fino alle caviglie.

Ad attirare l’attenzione dei fan sono state però le espadrillas raso terra indossate dalla conduttrice: si tratta di un modello vintage di Chanel di cui non si conosce l’esatto costo, anche se modelli simili sono venduti dalla rinomata casa di moda al costo di oltre 600 euro.

Sui social non sono mancate critiche e commenti nei confronti della conduttrice, e in molti hanno avuto da ridire sulla sua foto e sul suo look casalingo.

Barbara D’Urso, come sempre, ha preferito non replicare, e ha scritto entusiasta: “Espadrillas… col cuore”.

Barbara D’Urso: lo stalker

Nelle ultime ore la conduttrice è stata impegnata in Tribunale, dove ha sporto denuncia contro un suo presunto stalker. L’uomo per circa 3 anni avrebbe perseguitato la conduttrice e la sua famiglia facendo finta di essere uno dei figli della stessa Barbara D’Urso. In tribunale la conduttrice ha affermato di essere spaventata a tal punto da aver assunto una guardia del corpo per scortarla per strada.

Barbara D’Urso: il presunto compagno

Barbara D’Urso continua a mantenere il massimo riserbo in merito alla sua presunta storia d’amore con l’assicuratore Francesco Zangrillo. I due sono stati paparazzati insieme in due diverse occasioni, ma entrambi hanno preferito non confermare le voci in merito alla loro presunta liaison. Il presunto corteggiatore della D’Urso, implicato anche in un altro rumor romantico, ha smentito di avere in atto una liaison con Elisabetta Gregoraci: “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”, ha scritto via social Zangrillo. Barbara D’Urso ha sempre mantenuto l’assoluto silenzio sulla sua vita privata e si è sempre detta interessata solo ed unicamente ai suoi due figli, Giammauro ed Emanuele Berardi, a cui è estremamente legata.