Barbara D’Urso litiga con il fidanzato? Forse è una questione di gelosia

Troppe chiacchierare con un'altra donna: secondo le voci delle ultime ore, sarebbe questa la causa del presunto litigio tra la D'Urso e il fidanzato.

Sebbene non sia mai arrivata l’ufficialità, sembrerebbe che Barbara D’Urso si stia godendo la nuova love story con il fidanzato Francesco Zangrillo. Le voci sulla nuova coppia sono ormai all’ordine del giorno e i paparazzi sembrano confermare le indiscrezioni.

Dopo un’estate all’insegna del relax tra le bellezze del Bel Paese, la celebre conduttrice napoletana è tornata in ottima forma ad animare il pomeriggio di Canale 5, dal lunedì al venerdì, con il suo consueto programma dal tocco rivoluzionato. L’amore le fa bene: Barbara appare luminosa e raggiante, tuttavia non mancano i battibecchi. Lo testimoniano le voci circolate nelle ultime ore e le foto pubblicate sul settimanale Oggi.

Barbara D’Urso litiga con il fidanzato?

I paparazzi non hanno tralasciato la discussione che pare sia scoppiata tra Barbara D’Urso e il fidanzato, durante una cena in un locale nel cuore di Milano, in zona Brera.

Nelle foto pubblicate sul settimanale Oggi, Barbara D’Urso appare in piedi, con le mani giunte e un’espressione a metà tra il sorriso e lo sguardo stizzito.

Cosa sia successo davvero non è dato a sapere, ma secondo le prime indiscrezioni finora rese note sembra che sia stata la gelosia a causare il litigio tra i due.

Barbara D’Urso litiga con il fidanzato: cos’è successo?

La famosa conduttrice e il fidanzato avrebbero trascorso la serata in un locale della città meneghina, con amici e colleghi Mediaset. I due erano seduti in tavoli differenti. Tuttavia, secondo le voci circolate nelle ultime ore sul web e non accertate né confermate dai diretti interessati, mentre lei ha trascorso la serata vicina a un vecchio amico, il compagno avrebbe intrapreso una conversazione con un’altra donna, che a un certo punto ha suscitato la reazione di Barbara D’Urso.

Così Carmelita avrebbe fatto notare il suo fastidio al compagno, che pare non abbia accettato la ramanzina, uscendo da solo. I due poi hanno trascorso il resto della serata insieme, ma sembra che gli animi siano rimasti infuocati: Zangrillo, infattti, ha riportato a casa la D’Urso, che è salita nel suo appartamento senza che il fidanzato l’accompagnasse.

Tuttavia, i fan della coppia e i più fedeli sostenitori della conduttrice possono stare tranquilli: il presunto litigio tra i due, se fosse confermato, non sarebbe stato né troppo grave né particolarmente accesso. D’altronde si sa che l’amore non è bello se non è litigarello.

Barbara D’Urso litiga con il fidanzato? Chi è il nuovo compagno della conduttrice

Sarebbe Francesco Zangrillo il nuovo fidanzato di Barbara D’Urso. Dalle informazioni finora rese note sulla coppia (già chiacchieratissima e al centro del gossip nostrano), i due si sarebbero conosciuti grazie ad alcuni amici in comune.

L’uomo pare sia divorziato e con tre figli. Zangrillo non avrebbe alcun legame di parentela con il famoso medico dell’ospedale San Raffaele di Milano: si tratta di un assicuratore di 48 anni, quindici in meno della sua nuova compagna. I due formano davvero una bella coppia e i fan ne sono entusiasti.