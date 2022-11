Barbara D'Urso nella bufera: "Sarò cesso ma niente luci!"

Ospite a Radio Deejay, Barbara D’Urso ha lasciato intendere di aver accettato l’invito pur essendo consapevole che nello studio radiofonico non fossero presenti le luci in grado di attenuare i difetti estetici.

Barbara D’Urso: la bufera a Radio Deejay

Barbara D’Urso è stata ospite del programma radio SAY WAAAD!?! e in molti tra gli utenti in rete si sono scagliati contro il programma di Radio Deejay a causa della presenza della conduttrice in studio. Non appena approdata al programma radio Barbara D’Urso ha anche fatto un’osservazione che non è passata inosservata in rete e che aveva a che vedere con le fidate luci di Cologno Monzese (in grado di attenuare ogni difetto estetico perché troppo abbaglianti).

“Sono così, qui non ci sono le mie luci…comunque come vedete sono qui. Ti ho chiesto delle luci? No, quindi non me ne frega niente”, ha sottolineato la conduttrice.

Le polemiche per le foto

Di recente Barbara D’Urso è stata travolta da una marea di polemiche anche per via di alcuni degli scatti da lei condivisi sui social. Nelle foto in questione la conduttrice indossava un abito aderente con minigonna e in molti tra gli utenti in rete lo hanno ritenuto poco idoneo alla sua età.

La conduttrice ha preferito non replicare alle polemiche nei suoi confronti e in tanti, tra i fan dei social, sono intervenuti in sua difesa. Il 7 maggio 2023 la conduttrice spegnerà 66 candeline.