Barbara D'Urso pubblicizzata in Rai: Carmelita ringrazia Serena Bortone

Da tempo immemore, Barbara D’Urso è una delle conduttrici di punta di Mediaset.

E’ per questo che vederla pubblicizzata da mamma Rai, precisamente da Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno, ha lasciato tutti senza parole. La stessa Carmelita è apparsa sorpresa.

Barbara D’Urso pubblicizzata in Rai

Anche se negli ultimi tempi è stata parecchio ridimensionata, Barbara D’Urso resta una delle conduttrici di punta di Mediaset. Da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, passando per La Fattoria, il Grande Fratello e La Pupa e il Secchio Show: sono tanti i programmi che Carmelita ha portato in scena per il Biscione.

E’ per questo che in molti sono rimasti sorpresi quando il volto della conduttrice partenopea è stato pubblicizzato da Serena Bortone nel format Rai Oggi è un altro giorno.

Nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, la Bortone ha ospitato Franco Oppini per parlare dello spettacolo teatrale Taxi a due piazze. Questo lo vede in scena da febbraio con la D’Urso, Rosalia Porcaro e Giampaolo Gambi.

“In questi mesi sono sempre al lavoro. Mi sto preparando per il mio prossimo spettacolo teatrale, perché debutterò presto e sono abbastanza in tensione“, ha dichiarato Oppini. Nel frattempo, Serena ha mandato in onda la locandina dello spettacolo, che vede proprio Barbara in primo piano.

Barbara D’Urso ringrazia Serena Bortone

“Adesso lo dico io dove vi vedremo. Lo show si chiama Taxi a Due Piazze, con te ovviamente e anche Barbara d’Urso, Rosalia Porcaro e Giampaolo Gambi al Teatro Nazionale di Milano“, ha dichiarato la Bortone.

Carmelita, sorpresa dalla sponsorizzazione della collega Rai, l’ha prontamente ringraziata. Via Twitter, ha cinguettato un bel grazie “col cuore“.