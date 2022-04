Barbara D’Urso replica alle critiche: “Cosa mi ha chiesto Piersilvio”

Barbara D'Urso ha replicato alle critiche in merito alla sua versione de La Pupa e il Secchione.

Barbara D’Urso: la replica alle critiche

Nei giorni scorsi alcuni volti tv (come Sonia Bruganelli) avevano espresso la loro opinione negativa nei confronti della nuova edizione de La Pupa e Il Secchione, condotta da Barbara D’Urso.

La stessa conduttrice ha deciso di replicare alle voci in circolazione affermando:

“La rete aveva bisogno di crescere, l’editore mi ha chiesto di far diventare La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso, di farlo diventare un reality. Questa è stata la mia missione”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “So bene cosa mi ha chiesto il mio editore. Io fino a quando sarò qui difenderò la mia azienda a cui sono devota (…) Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati o che corrono senza vestiti in giardino.

Raccontiamo le loro storie in modo da renderli più familiari”.

Le critiche di Sonia Bruganelli

Nei giorni scorsi Andrea Pucci e Sonia Bruganelli avevano rivolto le loro critiche al format tv e in particolare la moglie di Paolo Bonolis aveva scritto un tweet al vetriolo.

“Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel ’subire’ le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse, lo posso pensare o è lesa maestà???”, aveva tuonato via social.

Gli ascolti del format tv, dopo la prima puntata, sono stati inesorabilmente bassi e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.