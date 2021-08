Barbara D’Urso ridimensionata: “Un suo opinionista è depresso”

A causa del "ridimensionamento" di Barbara D'Urso sulle reti Mediaset uno dei suoi opinionisti sarebbe depresso.

Secondo indiscrezioni uno degli opinionisti più spesso coinvolti negli show di Barbara D’Urso sarebbe “depresso” per via del futuro ridimensionamento della conduttrice all’interno delle reti Mediaset.

Barbara D’Urso: l’opinionista depresso

Secondo indiscrezioni uno degli opinionisti fissi dei salotti tv di Barbara D’Urso starebbe attraversando un momento difficile a causa del ridimensionamento che i programmi della conduttrice subiranno dalla prossima stagione tv.

Lei stessa ha infatti confermato di aver avuto un colloquio con Pier Silvio Berlusconi, che le avrebbe comunicato la decisione di cancellare Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, dedicando tempistiche diverse invece al solo Pomeriggio Cinque. La conduttrice avrebbe dunque dovuto prendere la decisione di “far fuori” alcuni dei volti fissi dei suoi programmi tv, e tra questi vi sarebbe anche l’opinionista in questione (di cui, al momento, non si conosce l’identità).

Barbara D’Urso e Pier Silvio Berlusconi: il colloquio

Nonostante da mesi circolino voci riguardanti un suo possibile ridimensionamento dovuto agli ascolti in calo e bassi livelli di gradimento, Barbara D’Urso ha dichiarato:

“Per poco farò soltanto Pomeriggio 5. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri.

Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Non mancheranno i miei “timbri”: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia”.

Barbara D’Urso: le vacanze

In attesa di riprendere la nuova stagione lavorativa la conduttrice continua a godersi le vacanze estive con alcuni dei suoi amici più cari e, secondo indiscrezioni, al suo fianco sarebbe sempre presente Francesco Sangrillo, suo presunto fidanzato.

I due sono stati più volte paparazzati insieme gli scorsi mesi, ma la conduttrice ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Da tempo la conduttrice risulta essere single ma lei stessa ha ammesso di avere “numerosi corteggiatori”. Prima o poi si deciderà a uscire allo scoperto con Francesco Zangrillo?