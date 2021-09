Barbara D’Urso, riparte con successo Pomeriggio 5 ma il programma è tutto nuovo

Grande cambio di stile a Pomeriggio 5, che dice addio alle poltrone e si arricchisce di informazione. La padrona di casa è "emozionata come una bambina".

Aveva annunciato ai suoi più fedeli fan un cambiamento radicale: niente poltrone, divani e sfere, accantonando il gossip e dando spazio all’informazione. È questa la grande novità di Pomeriggio 5, celebre programma capitanato da Barbara D’Urso tornato in onda come sempre su Canale 5.

Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 torna tutto nuovo

Niente caffeuccio, ma non è mancato il marchio tipico dei programmi targati Barbara D’Urso: “Il mio cuore è vostro”. Elegante e composta, abbinando una raffinata camicia bianca a un bellissimo pantalone a palazzo, la D’Urso è tornata sul piccolo schermo con Pomeriggio 5, rinnovata nello stile, nei temi e nella location.

Lo aveva anticipato: meno opinionisti, più realtà e informazione.

Durante tutta la durata della trasmissione le fan più affezionate non dovranno aspettarsi gli addominali di Can Yaman proiettati a tutto schermo né i gossip sui personaggi più e meno noti che animano la cronaca rosa nostrana. Addio alle poltrone degli opinionisti, sostituite da un tavolo bianco attorno al quale si ritrovano i cosiddetti “analisti”. Si tratta, come spiegato dalla conduttrice, di “scrivanie come nella tv americana”. Il tocco di stile però non è mancato e il merito è tutto di Barbara D’Urso che connota con la sua personalità ogni programma.

Barbara D’Urso è tornata in grande forma ad animare il pomeriggio di Canale 5 e non ha nascosto l’emozione di rientrare nello studio di Cologno Monzese, riabbracciando i suoi numerosi telespettatori.

Commentando la ripartenza dopo un’estate all’insegna del relax, ha dichiarato: “Dopo 43 anni che faccio questo lavoro amatissimo e dopo 14 anni di diretta, oggi sono emozionata come una bambina, proprio come Carmelita quando aveva 18 anni”.

Effettivamente, alla luce delle novità apportate al suo programma e in seguito alla sospensione di “Live – Non è a D’Urso”, per Carmelita è un settembre dal sapore di prima volta.

Nonostante il cambio di stile apportato alla trasmissione, come anticipato dalla padrona di casa e come dichiarato da Piersilvio Berlusconi, Pomeriggio 5 sembra confermarsi come uno dei programmi più seguiti nel pomeriggio degli italiani.

“La vita in diretta” deve ancora partire, ma intanto l’avvio di Pomeriggio 5 conta nella prima parte 1.4 milioni di spettatori con il 16,1% di share, nella seconda parte sono 1.3 milioni, registrando uno share del 14,3%, in linea con il debutto della scorsa stagione.