Barbara D’Urso rivoluziona La Pupa e il secchione: nel cast anche i vip, ecco le ipotesi

Barbara D'Urso condurrà La Pupa e il secchione e nel cast potrebbero esserci dei vip: il nome più gettonato è quello di Flavia Vento.

Anno nuovo, progetti nuovi per Barbara D’Urso che è sempre più certa della conduzione del programma La Pupa e il secchione su Italia 1. Manca ancora l’ufficilità, ma tutti gli indizi portano alla Carmensita nazionale. A rivelarlo è Dagospia che fornisce anche delle importanti novità in merito alle regole del programma e ai suoi protagonisti.

Barbara D’Urso a La Pupa e il secchione

Iniziamo col dire che la D’Urso avrebbe richiesto che il programma torni alla vecchia formula: studio, pubblico e giuria. Via dunque il factual e tra le novità potrebbe esserci il fatto che nel cast delle pupe e dei secchioni potrebbero esserci dei vip.

La Pupa e il secchione, le indiscrezioni di Barbara D’Urso

Molti sono i nomi che sono circolati in tal senso, anche se al momento quello più gettonato potrebbe essere quello di Flavia Vento, di recente tornata al centro del dibattito per via della truffa subita online da un finto Tom Cruise.

Barbara D’Urso a La Pupa e il secchione con Elia e Izzo

Per quanto riguarda la giuria, sembrerebbe che la D’Urso stia pensando a due donne dal carattere forte e determinato. L’indentik condurebbe dunque ad Antonella Elia e Simona Izzo, due personaggi che garantirebbero di sicuro brio al programma.