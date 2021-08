Barbara D’Urso senza reggiseno: l’estate d’amore con Francesco Zangrillo

Barbara D'Urso è stata paparazzata senza reggiseno durante le vacanze che starebbe trascorrendo in compagnia del fidanzato, Francesco Zangrillo.

Mentre sui soical circolano alcune immagini del suo topless da urlo sembra che Barbara D’Urso si stia godendo le vacanze estive in compagnia del suo nuovo, presunto compagno: Francesco Zangrillo.

Barbara D’Urso: il topless

Diva e Dnna ha pubblicato le immagini del topless bollente di Barbara D’Urso, che ha approfittato della chiusura estiva dei suoi show per concedersi una lunga vacanza in compagnia degli amici.

Insieme alla conduttrice sarebbe presente il suo presunto, nuovo compagno, Francesco Zangrillo. I due non hanno confermato né smentito le voci in circolazione in merito alla loro liaison, ma più volte sono stati paparazzati insieme nei mesi scorsi.

Broker assicurativo e socio della Ennegi Srl Insurance Brokers, Zangrillo è stato sposato (avrebbe divorziato alcuni anni fa) ed è padre di tre figli. Alcuni mesi fa il suo nome era stato associato a quello di Elisabetta Gregoraci, ma ben presto lui stesso si è sbrigato a smentire la notizia e, a seguire, ha precisato di avere un legame con un’altra donna di cui non avrebbe svelato il nome (e che molti credono essere Barbara D’Urso).

“Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza“, aveva scritto Zangrillo via social.

Barbara D’Urso: i figli

Barbara D’Urso a sua volta è madre di Gianmauro ed Emanuele, nati dalla sua unione (naufragata) con Mauro Berardi. Oltre al forte legame con i suoi due figli (a cui spesso dedica i suoi messaggi sui social) la conduttrice ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex compagno, che a suo dire sarebbe stato l’uomo più importante della sua vita.

“Con lui la rottura fu traumatica, ma negli anni sono riuscita a costruire un rapporto sereno, per dei genitori è sempre una conquista importante. Lui è stato l’uomo che ho amato di più”, ha confessato in passato la conduttrice.

Barbara D’Urso: la vita privata

Da anni la conduttrice risulta essere single e in passato, in merito alla sua vita privata, ha dichiarato di avere difficoltà ad innamorarsi ma di avere comunque una fitta schiera di corteggiatori. Ora che le voci sulla sua liaison con Francesco Zangrillo sono diventate sempre più insistenti, Barbara D’Urso si deciderà a rivelare la verità? In tanti tra i fan sperano proprio di sì.