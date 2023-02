Barbara D’Urso, in attesa di debuttare a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze, è tornata a parlare di Flavio Briatore.

Cosa c’è tra loro? La conduttrice di Pomeriggio 5 ha ammesso che aveva dei pregiudizi nei confronti dell’imprenditore.

Da settimane, ormai, non si fa che parlare di un presunto flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. I due sono stati paparazzati più volte a cena insieme e la cronaca rosa ha ipotizzato che tra loro ci sia del tenero. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha ammesso che aveva diversi pregiudizi nei confronti dell’imprenditore.

Barbara ha ammesso:

“Siamo usciti un po’ di volte con altri amici. (…) l’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio , non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro…”.

Sono mai usciti da soli? La D’Urso resta sul vago: “Non me lo ricordo“.

In attesa di debuttare a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze, Barbara ha confessato che nella vita reale non accetterebbe mai un tradimento. Ha dichiarato:

“Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa. Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale”.