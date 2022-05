Barbara D’Urso verso Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni Barbara D'Urso potrebbe presto approdare a Ballando con le Stelle. Tutto quello che c'è da sapere.

Barbara D’Urso approderà a Ballando con le Stelle? L’ipotesi ha preso piede ora che hanno iniziato a circolare voci in merito alla sua “mancata esclusiva” con Mediaset.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di rinnovare il contratto a Barbara D’Urso per la conduzione di Pomeriggio Cinque ma avrebbe anche deciso di non permetterle più l’esclusiva.

In questo modo alla conduttrice si aprirebbero nuove strade lavorative e per questo, nei prossimi mesi, è possibile che accetti anche di partecipare ad alcuni programmi in Rai. Secondo i rumor in circolazione tra questi potrebbe esservi Ballando con le Stelle, che incontrerebbe il favore della conduttrice in quanto da sempre sarebbe una grande amante del ballo. La notizia verrà confermata?

Il contratto in Mediaset

Nei giorni scorsi erano circolate voci in merito a un presunto mancato rinnovo del contratto di Barbara D’Urso, che invece ha fatto sapere: “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Provo a spiegarlo in un modo carino.

Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere”, ha affermato.

In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla famosa conduttrice e se, soprattutto, accetterà di partecipare al talent di Milly Carlucci.