Barbara D'Urso vuota il sacco su Briatore: "Ecco chi c'è nel mio cuore"

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di Barbara D’Urso e delle paparazzate con Flavio Briatore.

La conduttrice di Pomeriggio 5, che sta per debuttare in teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze, ha vuotato il sacco rivelando da chi è occupato il suo cuore.

Barbara D’Urso vuota il sacco su Briatore

Cosa c’è tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore? Negli ultimi tempi, i due sono stati pizzicati insieme in un hotel di lusso di Milano e quanti hanno assistito alla serata parlano di parecchia complicità.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Carmelita ha vuotato il sacco. Pur non facendo mai il nome dell’imprenditore, ha fatto capire che tra loro non c’è nulla se non una bella amicizia.

Chi c’è nel cuore di Barbara D’Urso?

Chi c’è nel cuore di Barbara? La conduttrice Mediaset ha ammesso:

“I miei figli e l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà”.

Come sempre, Carmelita ha la bocca cucita sulla sua vita privata. Anche se non ha fatto il nome di Briatore, ha lasciato intendere che tra loro non c’è altro che un rapporto di amicizia.

Barbara D’Urso: è previsto un ritorno in prima serata?

Orfana di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, Barbara è impegnata in televisione solo con Pomriggio 5. A breve, però, debutterà in teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze accanto a Franco Oppini, Gianpaolo Gambi e Rosalia Porcaro.

E’ previsto un suo ritorno nella prima serata di Canale 5? Carmelita ha dichiarato: “Ne parleremo assieme a Mediaset. La vita è bella perché le cose accadono quando meno te lo aspetti“.