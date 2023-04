Gli ultimi mesi di messa in onda del trono Over di Uomini e Donne potrebbe vedere due ritorni inattesi. Secondo alcune indiscrezioni, Barbara De Santi e Samantha Curcio potrebbero tornare nel programma di Maria De Filippi.

Barbara De Santi e Samantha Curcio tornano a Uomini e Donne?

Alla pausa estiva di Uomini e Donne mancano poco più di due mesi, ma sembra che Maria De Filippi stia pensando di apportare qualche cambiamento al trono Over. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice avrebbe richiamato in studio due vecchie conoscenze del programma. Stiamo parlando di Barbara De Santi e Samantha Curcio.

Barbara e Samantha a Uomini e Donne: il ruolo

Considerando che Roberto Guarnieri, Armando Incarnato e Roberta Di Padua non stanno facendo un bel percorso a Uomini e Donne, Maria avrebbe pensato di rianimare un po’ gli animi con due ritorni. Sia Barbara che Samantha sarebbero state richiamate nel programma per far parte del trono Over.

Barbara e Samantha: il vecchio percorso a Uomini e Donne

Barbara è arrivata a Uomini e Donne per la prima volta nel 2012. All’epoca lasciò il programma con Davide, poi tornò in studio 3 anni dopo, quando la relazione finì. Nel 2018 la De Santi si è riaffacciata in studio e vi è rimasta fino al 2020. Ha mollato il parterre dopo la pandemia. Samantha, invece, ha vestito i panni di tronista. Lasciò U&D con il corteggiatore Alessio Cennicola, ma la relazione finì poco dopo.