Barbara D’Urso celebra le nozze di due suoi amici: “Uno dei giorni più belli”

Barbara D’Urso ha rivelato orgogliosa di aver officiato il matrimonio di due suoi cari amici, Annalia e Filippo.

La conduttrice ha indossato la fascia tricolore (che solitamente indossa l’ufficiante di stato civile) e ha enunciato i voti nuziali della coppia, a cui ha dedicato un tenero messaggio via social.

“Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici. Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche.

(…) Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita”, ha scritto la conduttrice via social. Di recente anche Lino Banfi ha celebrato le nozze (di sua nipote).



Barbara D’Urso: il futuro in Mediaset

Stando ai rumor in circolazione Mediaset avrebbe deciso di ridimensionare il ruolo della conduttrice in tv e infatti sembra che in futuro il salotto della domenica pomeriggio potrebbe non essere affidato alla sua conduzione. La questione per il momento non ha ricevuto conferme o smentite, ma sono tanti i nomi di famosi volti tv che potrebbero prendere il posto della conduttrice.

Barbara D’Urso: la morte di Raffaella Carrà

Nei giorni scorsi ha fatto discutere un post che Barbara D’Urso ha dedicato a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio scorso. La conduttrice nel suo messaggio ha paragonato i suoi programmi a quelli della famosa conduttrice, scatenando un putiferio sui social: “Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa”. Il suo messaggio è stato preso di mira da centinaia di utenti che hanno aspramente criticato la conduttrice.

Come molti altri volti del mondo dello spettacolo Barbara D’Urso ha anche ricordato il grande talento di Raffaella Carrà, e sui social ha scritto: “È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone”.