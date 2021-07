Barbara D’Urso dopo la chiusura di Domenica Live: le parole di Piersilvio Berlusconi

Come avrà reagisto Barbara D’Urso alla chiusura di Domenica Live? Le novità sulla presentatrice dopo le dichiarazioni di Piersilvio Berlusconi

Come già ampiamente preannunciato, in casa Mediaset spira una forte aria di cambiamenti. Se Alessia Marcuzzi e Giorgia Rossi hanno lasciato l’azienda, Enrico Papi è invece tornato nel team dopo anni di conduzione altrove. Tra i diversi show cancellati dal palinsesto ci sono anche Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, che nei mesi scorsi avevano registrato un abissale quanto inimmaginabile calo d’ascolti.

Ecco dunque che Piersilvio Berlusconi, a capo dell’azienda di Cologno Monzese, ha deciso di spiegare il perché di queste decisioni. “In questo momento c’è un cambiamento editoriale. Devo dire che Barbara D’Urso ha fatto un lavoro preziosissimo per l’azienda. Pensiamo però che quel tipo di infotainment, che definirei a 360°, sia un po’ passato. Per questo abbiamo pensato di cambiare squadra”.

Grazie a voi Live si conferma talk più seguito della serata con picchi del 22% di share,quasi 3mln e mezzo di spett, oltre 10mln di contatti!Nella serata più ricca di offerte della settimana voi continuate a premiarci!Tanta informazione e poi qualche sorriso!Vi amo!❤️#noneladurso pic.twitter.com/0FciTit8eR — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 18, 2020

Barbara D’Urso retwitta Piersilvio Berlusconi

Il vicepresidente di Mediaset sembra tuttavia propenso a dare il via libera a un nuovo programma in prima serata per la Carmelita nazionale. “Quando arriverà un bel progetto che piacerà a noi e anche a lei, le affideremo volentieri il prime time di Canale 5″. Le ipotesi sull’eventuale nuovo show spaziano da La Talpa a Lo Show dei Record, ma è chiaramente ancora troppo presto per fare supposizioni veritiere.

Nel mentre, la stessa conduttrice partenopea ha ritwittato ben due post con le dichiarazioni di Berlusconi Jr., evidentemente certa di essere ancora un pilastro della popolarissima azienda di telecomunicazioni lombarda.