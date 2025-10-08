Barbara d'Urso e Belen Rodriguez si sfidano a Ballando con le Stelle: scontro di talenti!

Durante la seconda puntata di Ballando con le stelle, un momento particolare ha catturato l’attenzione delle telecamere Rai. Le due note conduttrici, Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, si sono incrociate dietro le quinte mentre si preparavano per le loro esibizioni. Questo episodio non è passato inosservato ai fan della trasmissione.

Un incontro inaspettato

Le immagini disponibili su RaiPlay mostrano Barbara e Belen mentre ripassano i passi delle loro coreografie con i rispettivi maestri, Pasquale La Rocca e Yuri Orlando. Sebbene non sia chiaro se si siano scambiate un saluto diretto, l’atmosfera di tensione dovuta alla prestazione di entrambe potrebbe averle portate a limitarsi a un breve e formale saluto. Questo incontro, sebbene fugace, ha riacceso l’interesse sui rapporti tra le due.

Il passato e la riconciliazione

Il rapporto tra Barbara d’Urso e Belen Rodriguez ha conosciuto alti e bassi nel corso degli anni. Già nel 2019, Belen aveva dichiarato di non nutrire più rancore nei confronti della d’Urso, nonostante le controversie passate. Le tensioni tra le due risalgono a quando Barbara aveva parlato delle relazioni sentimentali di Belen durante il programma Pomeriggio Cinque. In un’intervista del 2020, la Rodriguez aveva affermato: “Non sono la fonte di presunte sfortune”, chiarendo che, nonostante le divergenze, il rispetto per Barbara rimane intatto.

Il contesto mediatico

La frase “faccio il 22% anche senza i fratelli Rodriguez” è diventata celebre nel 2017, durante il Grande Fratello Vip. In quell’occasione, Cecilia e Jeremias Rodriguez, fratelli di Belen, decisero di non partecipare a Domenica Live dopo la loro eliminazione. In risposta, Barbara d’Urso sottolineò, con una punta di ironia, che la loro assenza non avrebbe influito sugli ascolti del programma, che all’epoca raggiungeva picchi storici.

Nella stessa intervista, Belen ha menzionato una discussione avuta con Barbara durante un episodio di Le Iene, quando, per motivi di protezione nei confronti di un’amica, decise di esprimere il suo disappunto in modo diretto. “La reazione non è stata delle più gradite, ma non ho nulla contro di lei”, ha dichiarato, evidenziando il suo rispetto per il lavoro della d’Urso.

Nuove avventure televisive

