Barbara D’Urso fa una tremenda gaffe su Little Tony: “Perdonatemi, era Tony Renis”

Nell'ultima diretta di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha scambiato Tony Renis per Little Tony: il dettagli dello scivolone

Nelle scorse ore Barbara D’Urso ha letteralmente lasciato di stucco tutti i telespettatori di Pomeriggio Cinque. Lo ha fatto non solo presentandosi incredibilmente in tuta e scarpe da ginnastica, ma anche perché al momento dei saluti ha fatto gli auguri di compleanno a Little Tony! Peccato però che il popolare interprete di “Cuore matto” sia scomparso oramai otto anni fa…

“Oggi compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony!”, ha dunque declamato la Barbarella nazionale, accortasi però subito della tremenda gaffe. Coprendosi quindi la faccia dalla vergogna, ha chiesto scusa: “Che ho detto! Perdonatemi”.

È stato solo a quel punto che Barbara D’Urso si è corretta, facendo gli auguri al vero zio Tony, ossia Tony Renis. L’involontario scivolone ha sicuramente fatto sorridere tutti i fan di Little Tony, che è stato così ricordato a diversi anni dalla sua prematura dipartita nel 2013.