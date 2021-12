Barbara D’Urso ha il Covid? La conduttrice ha rotto il silenzio

Barbara D'Urso ha smentito le notizie in circolazione in merito alla sua presunta positività al Coronavirus.

In vista delle Feste di Natale Barbara D’Urso ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo ma, secondo alcuni rumor in circolazione (poi smentiti dalla conduttrice) sarebbe risultata positiva al Covid.

Barbara D’Urso: il Covid

La conduttrice ha infatti affermato che sarebbe assente da Pomeriggio Cinque ormai da alcuni giorni per via delle vacanze Natalizie, e non per un contagio (come in molti avevano ipotizzato via social).

“Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola”, ha dichiarato il celebre volto tv, che quest’anno raggiungerà i fratelli insime ai suoi due figli (Giammauro ed Emanuele) per festeggiare il Natale insieme.

Barbara D’Urso: le vacanze

Attraverso i social Barbara D’Urso non ha perso occasione per fare i suoi migliori auguri ai suoi fan, impazienti di vederla di nuovo alla guida dei suoi famosi programmi tv. Al momento la conduttrice è stata sostituita dalla collega Simona Branchetti, che la sostituirà a Pomeriggio Cinque per tutto il periodo relativo alle feste natalizie.

Barbara D’Urso: la famiglia

Barbara D’Urso ha perso sua madre quando era bambina ma nel corso degli anni ha instaurato un rapporto speciale con la seconda moglie di suo padre, che l’ha cresciuta come fosse figlia sua.

La conduttrice ha in tutto tre fratelli: Alessandro, Roberto e Eleonora. La conduttrice è sempre stata molto legata alla sua famiglia, specialmente dopo la prematura scomparsa di sua madre (che era affetta dal linfoma di Hodgkin).

La conduttrice – che oggi sarebbe single, nonostante i rumor su una sua presunta liaison con Francesco Zangrillo – è particolarmente legata ai suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, entrambi avuti dall’ex compagno Mauro Berardi (e entrambi lontani dal mondo dei riflettori).