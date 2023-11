Barbara D'Urso, il look divide i fan: "Ricorda quanti anni hai"

Barbara d’Urso si è mostrata via social con un outfit in perfetto stile collegiale e sui social è stata bersagliata da una valanga di critiche.

Barbara d’Urso: le critiche via social

Barbara d’Urso è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche sui social per il look da “perfetta collegiale inglese” da lei sfoggiato nelle ultime ore, e caratterizzato da un paio di mocassini, calzini bianchi, calze nere, minigonna e blazer. “La collegiale anche no, ricorda quanti anni hai”, le hanno scritto alcuni utenti sui social, e ancora: “Ma dove vai vestita così? Capisco una ventenne ma te…”, oppure: “Direi che sei proprio una fuoricorso”.

La famosa conduttrice tv non ha replicato alle critiche sui social, e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori dettagli. Barbara d’Urso è da poco rientrata in Italia dopo aver trascorso gli ultimi mesi a Londra, dove avrebbe approfondito il suo inglese. In tanti si chiedono se presto la conduttrice si recherà in tv per parlare del suo addio a Mediaset e a Pomeriggio Cinque, avvenuto negli scorsi mesi tra non poche polemiche. “L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto!”, ha dichiarato il volto tv, e ancora: “Pomeriggio 5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti. Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio 5, una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa”.