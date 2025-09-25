Barbara d'Urso: Il Suo Trionfale Debutto a Ballando con le Stelle

Barbara d'Urso si sta preparando per la nuova edizione di "Ballando con le Stelle", condividendo le sue emozioni e la determinazione a mettersi alla prova in questa avventura.

Questa mattina, presso l’Auditorium Rai del Foro Olimpico, si è tenuta una conferenza stampa dedicata alla ventesima edizione di Ballando con le stelle. L’evento ha messo in luce anche Barbara d’Urso, una delle nuove protagoniste dello show. La famosa conduttrice ha condiviso sensazioni, riflessioni e timori in vista di questa nuova avventura.

La conferenza ha rappresentato un momento di apertura per Barbara, che ha confessato di sentirsi in una situazione complessa. Con il suo spirito caratteristico ha dichiarato: “Ho voglia di divertirmi, ma sono anche un po’ spaventata e con alcune ferite che portano segni di battaglie precedenti”.

Il coraggio di mettersi in gioco

Con umiltà, Barbara ha affrontato il tema delle aspettative che gli altri ripongono in lei. “Tutti pensano che io sappia ballare, ma non è affatto vero”, ha affermato. “Stiamo lavorando duramente e il pubblico vedrà come sono realmente. Questa scelta non è stata facile, ma sono felice di averla presa”. La conduttrice ha sottolineato che il suo arrivo a Ballando con le stelle rappresenta una nuova opportunità per ricominciare e ricollegarsi con il suo pubblico, dopo un periodo di assenza.

Fuga dai pregiudizi

“Non voglio entrare nei dettagli del mio passato professionale”, ha continuato Barbara. “Ma voglio chiarire che sono qui per mettermi in gioco come tutti gli altri, accettando lo stesso compenso che è stato offerto a ciascun concorrente”. Ha anche voluto smontare il mito di un compenso stratosferico che le sarebbe stato attribuito. “Questa idea è piuttosto lontana dalla verità”, ha insistito, ponendo l’accento sul fatto che la sua partecipazione è motivata dall’amore per il ballo e per il confronto diretto con i telespettatori.

Un nuovo inizio

Nel suo intervento, Barbara ha rivelato che, dopo quasi cinquant’anni di carriera, è pronta a mostrare un lato più vulnerabile di sé. “Ho sempre indossato una corazza, ma adesso voglio mostrare le mie fragilità”, ha dichiarato. “Questo è un momento di cambiamento, e mi piace pensare che anche chi mi ha sempre visto in un certo modo potrà scoprire una Barbara diversa”. Con una dose di ironia, ha aggiunto: “Se non vengo eliminata alla prima puntata, sarà già un successo!”, manifestando così il suo spirito combattivo.

La gestione delle aspettative

Barbara ha parlato anche delle difficoltà psicologiche che ha dovuto affrontare nel passare da un ruolo di leader a quello di partecipante. “Sono abituata a prendere decisioni e a essere in controllo, mentre ora mi devo affidare ad altri”, ha spiegato, evidenziando la sfida personale che questo comporta. “È stato un passaggio difficile, ma credo che ci voglia coraggio per ripartire in modo diverso e dimostrare un’altra faccia di me”.

Infine, ha accennato a progetti futuri, lasciando intendere che non ha ancora in mente una direzione precisa: “Chi lo sa, magari mi prenderò una pausa e andrò ai Caraibi con Pasquale La Rocca. Chissà!”. La conferenza si è conclusa con un’atmosfera di entusiasmo e aspettativa, non solo per la nuova edizione di Ballando con le stelle, ma anche per il viaggio personale di Barbara d’Urso, che promette di essere tanto avvincente quanto imprevedibile.