Barbara D'Urso, la dedica alla nipote: "Noi"

Attraverso i social Barbara D’Urso ha dedicato un tenero messaggio alla sua prima nipote, figlia di suo figlio Giammauro Berardi.

Barbara D’Urso: la dedica alla prima nipote

Barbara D’Urso ha protetto gelosamente la privacy della sua prima nipotina e ha annunciato la sua nascita solo dopo che è stata avvistata per la prima volta insieme a lei e ai genitori (il figlio Giammauro e la sua compagna). In queste ore a sorpresa la conduttrice ha dedicato un tenero messaggio alla bambina, di cui non si conosce ancora il nome, e ha pubblicato la foto delle sue mani accanto alle sue e a quelle della mamma. “Noi tre. Lei e Lei. Noi. Gioia infinita”, ha scritto la conduttrice, più felice che mai di essere diventata nonna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

In tantissimi tra fan, amici e colleghi hanno inviato dei teneri messaggi a lei e alla sua nipotina attraverso i social e sono curiosi di saperne di più sulla vita da “nonna” della conduttrice. Alcuni mesi fa la D’Urso si era scagliata contro un paparazzo che aveva scattato delle foto a lei e alla nipote mentre si trovavano in un parco.

“Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite”, aveva affermato.