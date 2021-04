Una recente fotografia amarcord condivisa sui social da Barbara D'Urso ha sorpreso i fan: ecco perché

Poche ore fa, Barbara D’Urso ha condiviso sul suo profilo Instagram una tenerissima foto che ha fatto subito il giro del web. Nell’immagine in questione si vede nello specifico la popolare conduttrice Mediaset al mare, con indosso un costume intero premaman.

La Carmelita nazionale è in evidente stato di dolce attesa del secondogenito Emanuele, mentre per mano tiene il primo figlio Giammauro.

Alla vista dello scatto, moltissimi sono stati i commenti dei fan arrivati per la presentatrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Tanti di loro hanno di fatto sottolineato soprattutto la bellezza delle dolci immagini amarcord della loro beniamina in compagnia dei tanto amati figli. Tra i follower, ad ogni modo, c’è anche chi non ha mancato di notare un dettaglio ben preciso.

“Sei l’unica donna che più passa il tempo e più ringiovanisce”, ha infatti scritto un ammiratore della D’Urso, seguito poi da altri sostenitori della partenopea che hanno espresso il medesimo concetto.

Visualizza questo post su Instagram Gli amori della mia vita…. uno nascosto nella pancia 😜❤️ vi amo ❤️❤️ #persempre Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Intanto, dopo l’annuncio della fine di Live – Non è la D’Urso, voci di corridoio confermerebbero come il programma domenicale potrebbe non tornare in onda il prossimo autunno. Pur restando ancora una delle conduttrici di punta di Canale 5, Barbara D’Urso potrebbe di fatto vedersi confermato solamente Pomeriggio 5. Allo stesso modo, incerto sarebbe il destino di Domenica Live, lasciando emergere il nome di Elisa Isoardi, ex padrona di casa de La Prova del Cuoco e al momento impegnata con L’Isola dei Famosi.