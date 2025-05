Barbara d'Urso: la sua assenza dalla tv e le nuove rivelazioni

Barbara d’Urso, una delle figure più iconiche della televisione italiana, ha vissuto un’uscita drammatica da Mediaset, un’azienda con cui ha condiviso decenni di carriera. Il suo addio, avvenuto nel giugno 2023, è stato segnato da un comunicato ufficiale che indicava la fine della sua conduzione di Pomeriggio 5. Tuttavia, la conduttrice ha immediatamente smentito la narrazione ufficiale, affermando di non aver mai concordato tale decisione e di non aver avuto l’opportunità di salutare il suo fedele pubblico.

Due anni di silenzio e nuove sfide

Due anni dopo quella separazione, Barbara ha deciso di condividere la sua verità attraverso l’autrice Teresa Ciabatti. Durante questo periodo, non è rimasta con le mani in mano. Infatti, ha continuato a lavorare nel teatro e ha partecipato a eventi di beneficenza, oltre a fondare una società di eventi con un’amica. Nonostante le attività, il pubblico si interroga sul perché la d’Urso non sia ancora tornata in tv. Molti si aspettavano un suo ritorno con la scadenza del contratto a Mediaset, prevista per il 31 dicembre 2023, ma la Rai ha smentito ogni possibile collaborazione.

Il mistero dell’assenza

Barbara ha rivelato che la sua assenza dalla televisione non è stata una sua scelta, ma una decisione che ha deciso di non approfondire per il momento. Ha espresso la sua frustrazione per l’assenza di messaggi di supporto dai suoi contatti una volta che ha lasciato il mondo dello spettacolo: “Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, il giorno dopo dieci, spariti tutti”. Questo ha portato la d’Urso a cercare rifugio all’estero, trasferendosi per circa due mesi a Londra, dove ha intrapreso un percorso di studio in un college, affrontando il dolore dell’addio in modo costruttivo.

Critiche al panorama televisivo attuale

Uno dei punti più controversi sollevati da Barbara è la presenza di programmi televisivi che, a suo avviso, non raggiungono standard accettabili, mentre lei viene esclusa. Ha espresso preoccupazione per alcune conduttrici che, nonostante le buone promozioni, ottengono risultati deludenti. “Perché una grande professionista come me viene tenuta fuori?”, si chiede. Nonostante l’assenza, la sua influenza e il suo pubblico rimangono forti e fedeli.

Il futuro di Barbara d’Urso

Con un passato televisivo così ricco e un presente pieno di interrogativi, il futuro di Barbara d’Urso resta incerto. La sua determinazione e il suo talento potrebbero aprire nuove porte, ma per ora, la sua voce rimane in attesa. I fan sperano in un ritorno, mentre lei continua a riflettere su ciò che è stato e su ciò che potrebbe essere il suo prossimo capitolo.