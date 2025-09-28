Barbara d'Urso: l'Attesissima Esibizione a Ballando con le Stelle 2025!

È già passato un po’ di tempo da quando il sipario si è alzato su Ballando con le stelle 2025, ma l’attenzione è stata tutta per Barbara d’Urso, la concorrente più attesa della serata. Quando la conduttrice è stata chiamata da Milly Carlucci, le lancette segnano le 00:13. La scelta di farla esibire subito dopo il termine di Tu sì que vales sembra essere stata una mossa strategica per attrarre un pubblico più ampio, anche se la d’Urso ha manifestato qualche riserva riguardo a questa tempistica.

“Milly, pensavo di essere qui per un grande evento del sabato sera, invece mi sento catapultata nel programma della domenica mattina”, ha commentato con una battuta che non è passata inosservata. La padrona di casa, tuttavia, ha mantenuto la calma e ha lasciato che la serata seguisse il suo corso, portando Barbara a esibirsi con il ballerino Pasquale La Rocca.

La performance di Barbara d’Urso

La coppia ha presentato una rumba che ha certamente impressionato il pubblico presente in studio. Con una coreografia ben eseguita, Barbara ha ricevuto una calorosa standing ovation, un segno di quanto l’esibizione fosse stata apprezzata. Visibilmente commossa, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime, un momento che ha colpito tutti. La giuria non ha potuto fare a meno di elogiare la sua performance, assegnandole ben 39 punti, un punteggio di tutto rispetto.

“Mi sento come un bambino dopo il primo giorno di scuola”, ha dichiarato Barbara, aggiungendo un’altra frecciatina alla scelta di farla esibire in un orario così avanzato. Il suo entusiasmo e la sua energia erano palpabili, e il pubblico ha risposto con un applauso scrosciante.

Il confronto con la giuria

Successivamente, è arrivato il momento del confronto con i membri della giuria. Selvaggia Lucarelli è stata chiamata a esprimere la sua opinione per ultima, e molti si aspettavano un acceso dibattito tra le due. Tuttavia, l’incontro si è rivelato sorprendentemente pacato. “Tutti aspettano questo momento”, ha esordito Selvaggia, a cui Barbara ha risposto con ironia: “Sì, e mi auguro che abbiano anche i popcorn per vedere lo spettacolo”.

Un dialogo goliardico

Selvaggia ha colto l’occasione per esprimere il suo apprezzamento per la performance di Barbara, definendola un “bellissimo bagno di umiltà”. Ha sottolineato come la conduttrice avesse ballato con grazia e che fosse un vero piacere vederla in pista. Tuttavia, ha anche consigliato a Barbara di limitare le sue espressioni facciali durante le esibizioni: “Fai meno faccette”, ha detto con un sorriso.

Barbara ha risposto: “Quelle sono le mie facce”, difendendo le sue espressioni. La Lucarelli, divertita, ha continuato a stuzzicarla, per poi spostare il suo attacco verso Pasquale La Rocca, il ballerino. “Quando un uomo tradisce, è sempre colpa dell’uomo. Tu non avresti dovuto ballare con Barbara”, ha scherzato, creando un’atmosfera goliardica.

Un finale sorprendente

Il clima di leggerezza è proseguito, con Selvaggia che ha affermato di aver fatto sacrifici per portare Barbara in finale, esprimendo la sua frustrazione in modo comico. “Ho dato un voto bassissimo a Federica Nargi per garantirti un posto in finale”, ha detto, ridendo. “Però, ho anche perdonato Barbara per aver fatto fuori il mio fidanzato”.

Pasquale, ridendo, ha confessato di sentirsi piuttosto imbarazzato per la situazione, mentre Selvaggia ha concluso con una nota di scherno: “Da oggi in poi, non sarò più la tua gatta morta. Sarò il tuo gatto attaccato ai coglioni!” La serata si è chiusa con risate e applausi, segno che l’esibizione di Barbara d’Urso e il suo confronto con la giuria hanno regalato momenti indimenticabili al pubblico presente.