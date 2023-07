Barbara D'Urso non andrà a La7: Urbano Cairo ha sottolineato che non c'è stato "nessun contatto".

Dopo la cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset, in molti hanno pensato che il suo futuro lavorativo fosse a La7. A quanto pare, non è così: a confermare il mancato ingaggio è stato Urbano Cairo.

Barbara D’Urso non andrà a La7: parla Urbano Cairo

Barbara D’Urso non andrà a La7: a confermare la notizia è stato Urbano Cairo, durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024 della Rete a Milano. Carmelita, anche se è una bravissima conduttrice, non è stata ingaggiata dall’editore. “È un’eccellente professionista ma no, non abbiamo avuto rapporti“, ha dichiarato Cairo.

Niente La7, ma nemmeno la Rai: il futuro di Barbara D’Urso

La D’Urso, quindi, è fuori da Mediaset e da La7. Il suo futuro lavorativo potrebbe essere in Rai? No, l’Ad Roberto Sergio non ha alcun dubbio e ha smentito anche l’ingaggio di Barbara a Ballando con le Stelle. Eppure, Carmelita via social ha assicurato: “E non finisce qui…“.

Dove vedremo Barbara D’Urso?

Considerando che Mediaset, Rai e La7 sono fuori discussione, dove vedremo la Barbara D’Urso? Al momento resta solo Discovery, i cui palinsesti 2023/2024 verranno presentati a Milano il prossimo 13 luglio. Possibile che Carmelita sia pronta a diventare collega di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto? Lo scopriremo presto.