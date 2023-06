Barbara d'Urso lascia Mediaset? La conduttrice lo svela in diretta a Pomerigg...

Dopo mesi di voci ed indiscrezioni è stata la stessa Barbara D'Urso a svelare i progetti per il suo futuro

La 15esima edizione di Pomeriggio 5 si è conclusa con Barbara D’Urso che saluta sorridente in fan del programma e svela un retroscena importante sul suo futoro. Per mesi si è parlato della possibilità che la conduttrice potesse lasciare Mediaset: ma dalle sue dichiarazioni si intende che un accordo per il rinnovo di contratto è stato raggiunto.

Barbara d’Urso: che fine farà a settembre? Parla la conduttrice in diretta a Pomeriggio 5

Il riuscitissimo sodalizio tra Barbara D’Urso e Mediaset non è ancora pronto ad interrompersi. A farlo intendere è la stessa conduttrice che al termine della quindicesima stagione di Pomeriggio 5 rassicura tutti i suoi fan: il programma tornerà a Settembre e lei sarà la conduttrice. Anche lo stesso profilo Instagram ‘Pomeriggio5Tv‘ riposta il video saluto della D’Urso ai telespettatori e scrive a commento: “Torniamo a Settembre, naturalmente con la nostra Barbara D’Urso“.

Il rinnovo di Pomeriggio 5: la scelta di Mediaset

Oltre alla decisione di proseguire con Barbara D’Urso, Mediaset ha annunciato, dunque, anche di aver rinnovato la presenza nel suo palinsesto anche di Pomeriggio 5. Il Talk Show non ottiene più gli ascolti che poteva vantare nei suoi anni d’oro, ma si difende ancora molto bene. Ancora oggi, ottiene di media tra il 15 e il 17% di share e sostituirlo, guardando in ottica futura, non sarà affatto semplice.