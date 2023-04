Barbara D'Urso sbarca su Netflix per condurre un reality?

Netflix tenta l'attacco a Mediaset: corteggia la D'Urso per affidarle Love Never Lie

Questa volta Netflix punta al colpo davvero grosso. Affariitaliani.it ha pubblicato lo scoop secondo cui il colosso dello streaming starebbe corteggiando in modo sempre più stretto Barbara D’Urso, conduttrice Mediaset. L’idea sarebbe quella di affidare alla notissima conduttrice italiana la versione italiana del reality Love Never Lie. Sulla strada per questo binomio però, il contratto con Mediaset, cui la D’Urso dovrebbe rinunciare.

Cos’è il reality Love Never Lie

La proposta sarebbe sul piatto della D’Urso già da diverso tempo stando a quanto si vocifera. Netflix vuole lei e solo lei per la versione italiana del reality Love Never Lie.

Il format è abbastanza simile a Temptation Island: un gruppo di fidanzati e fidanzate soggiornano su un’isola paradisiaca. Durante la vacanza tutti loro verranno messi alla prova su fiducia e gli verranno offerte delle tentazioni.

Barbara D’Urso lascerà Mediaset?

Stando a quanto si vocifera, Netllix sta cercando ogni via per portarla via da Cologno Monzese. Probabilmente ad essere decisive potrebbero essere le prossime settimane.

In ogni caso per Barbara questa potrebbe essere una palla al balzo da cogliere dopo la passata stagione, in cui ad un certo punto sembrava quasi che non le sarebbe stato rinnovato il contratto. La questione si è poi risolta con un ridimensionamento dei programmi della D’Urso, ma ora forse è la volta in cui il connubio termini.