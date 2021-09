Barbara D’Urso si confessa: “Dopo 14 anni, lo farò per la prima volta”

A pochi giorni dalla ripresa in Mediaset, Barbara D'Urso ha rivelato una confessione molto particolare: ecco di cosa si tratta

Ai posti di blocco dopo la pausa estiva, Barbara D’Urso è pronta a tornare in onda a partire dal prossimo 6 settembre 2021. Nella nuova stagione televisiva, tuttavia, la Carmelita nazionale sarà meno presente sul piccolo schermo. Dopo la cancellazione di Domenica Live e di Live – Non è la D’Urso dai palinsesti Mediaset, alla frizzante 64enne resta infatti solo Pomeriggio Cinque, pur se in una veste rinnovata.

Barbara D’Urso: la confessione choc

In una recente intervista, Lady Cologno è peraltro tornata a parlare della chiusura del programma domenicale di Canale 5, facendo anche una rivelazione inaspettata. La partenopea ha di fatto ammesso: “Per la prima volta dopo 14 anni avrò i weekend liberi e potrò pensare a me”. Lo sfogo di Barbara D’Urso non è tuttavia terminato qui. Sempre nella stessa intervista a “DiPiù Tv”, la conduttrice ha infatti parlato di una persona molto speciale nella sua vita, a cui ha dato il permesso di corteggiarla.

“È un corteggiatore in prova”, ha precisato ancora Barbarella, “perché in amore ho dato tanto e ora voglio dare prima dare amore a me stessa”. La professionista di casa Mediaset non ha ovviamente fatto alcun nome, ma tutti hanno ovviamente pensato a Francesco Zangrillo, l’assicuratore milanese al quale sarebbe legata secondo i gossip più recenti.