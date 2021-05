Barbara D’Urso sostituita da Elisa Isoardi a Pomeriggio 5? L’indiscrezione

Elisa Isoardi potrebbe essere chiamata a condurre una versione estiva del programma pomeridiano della Carmelita nazionale: tutte le novità

Diversi cambiamenti potrebbero presto interessare i palinsesti di Canale 5 a partire dalla prossima stagione televisiva. La rete pare infatti voler puntare su volti nuovi, come ad esempio quello di Elisa Isoardi, da poco reduce dall’Isola dei Famosi. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco su Rai Uno non ha infatti mai nascosto il desiderio di poter approdare in Mediaset, sogno che sembra stia per diventare realtà.

Elisa Isoardi al posto di Barbara d’Urso? All’ Isola sono rinata https://t.co/YQktuVizY8’urso-all’-isola-sono-rinata–09-59/ pic.twitter.com/hsg4qhDe82 — Zazoom Social News (@zazoomblog) April 23, 2021

Tante sono di fatto le indiscrezioni che circolano nelle ultime settimane, in attesa della messa a punto dei palinsesti del Biscione. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio la regina di Canale 5 Barbara D’Urso potrebbe difatti essere sostituita dalla stessa Elisa Isoardi.

Quest’ultima potrebbe infatti essere la nuova conduttrice di una versione estiva di Pomeriggio 5 a partire da giugno, cedendo poi di nuovo il posto alla Carmelita nazionale il prossimo settembre.

Barbara D’Urso e Federica Panicucci tremano: Elisa Isoardi potrebbe fargli le scarpe https://t.co/JcfP0Sx854 — informazione cultura (@infoitcultura) April 29, 2021

Se il ritorno della presentatrice partenopea al timone dello show pomeridiano di Canale 5 appare certo, così non sembra essere per Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Voci di corridoio li vedrebbero infatti entrambi dismessi a partire dalla prossima stagione, anche se la stessa Barbarella ha già smentito più volte una loro possibile chiusura per via dei bassi ascolti.